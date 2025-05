PSG ‍: Scènes de guerre à Paris, un journaliste anglais raconte son calvaire

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Les incidents à Paris après la qualification du PSG pour la finale de la Ligue des Champions n’ont pas seulement fait le tour des télés françaises. Rien n’a échappé aux Anglais, dont les journalistes sur place étaient présents en nombre.

En l’espace d’une soirée, Paris a montré son meilleur et son pire visage, mercredi soir alors que l’équipe de Luis Enrique a brillamment validé son ticket pour la finale de la Ligue des Champions en battant Arsenal (2-1). Le Collectif Ultra Paris avait annoncé une ambiance fabuleuse au Parc des Princes et la promesse a été tenue. A l’extérieur de l’enceinte parisienne en revanche, le décor était bien différent. Les incidents se sont multipliés dans la nuit de mercredi à jeudi, avec des incendies, des vitrines massacrées ou encore des voitures prises au piège dans la foule.

PSG : La fête gâchée à Paris, terribles images sur les Champs https://t.co/dnltgpQGNp — Foot01.com (@Foot01_com) May 8, 2025

Le journaliste Piers Morgan, présent au Parc des Princes pour couvrir le match entre Arsenal et le PSG pour la télévision britannique, a raconté son calvaire. « J’ai eu des voyages de retour plus calmes vers un hôtel après un match » a-t-il raconté sur les réseaux sociaux, avant de poursuivre. « Des hordes d’émeutiers, des policiers anti-émeutes qui les chargent et qui les gazent, des incendies partout, j’ai peur de penser à ce qui se serait passé s’ils avaient perdus » a écrit le journaliste, effaré par ce qu’il a vu et entendu dans les rues de Paris pour rentrer à son hôtel après la qualification du Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions.

PSG-Arsenal, la presse anglaise va s'en rappeler

Pour rappel, plus de 40 personnes ont été arrêtées après ce que le média britannique Standard qualifie comme « le chaos dans les rues de Paris » mercredi soir. « La violence liée au football est devenue un problème de plus en plus grave pour les autorités françaises ces dernières années, des groupes de hooligans s'associant à des clubs de premier plan, dont le PSG » a par ailleurs écrit le média britannique. L’image du football tricolore et de la France en général n’est donc clairement pas sur la voie de l’amélioration à l’étranger. En Angleterre encore moins, où l’on est encore marqué par les incidents au Stade de France en marge de la finale de la Ligue des Champions 2022 entre le Real Madrid et Liverpool.