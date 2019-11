PSG : Scandale à Paris, Tuchel ne respecte pas le totem de Cavani

Dans : PSG.

De nouveau remplaçant au coup d’envoi du match contre Bruges (1-0) en Ligue des Champions, Edinson Cavani a perdu sa place de titulaire. De quoi provoquer un tas de réactions.

Pour ceux qui en doutaient encore, Thomas Tuchel a apporté une réponse claire et définitive mercredi soir. Aux yeux de l’entraîneur allemand, Edinson Cavani n’est plus l’avant-centre numéro 1 du Paris Saint-Germain. La tendance était déjà connue puisque l’Uruguayen n’avait débuté aucune des quatre précédentes rencontres depuis son retour de blessure. Il faut dire que l’actuel titulaire Mauro Icardi empile les buts (8 réalisations en 9 matchs), d’où les réticences du coach parisien à reléguer l’Argentin sur le banc. Une explication non valable selon Daniel Riolo, lequel estime que le Matador mérite un meilleur traitement.

« Icardi titulaire contre Bruges ? Ce n'est pas étonnant, Ok. Mais j'avoue que ça commence à m'agacer, a réagi le consultant de RMC. Ce qui est fait à Cavani n'est pas normal. Pendant tout le moment qui a été consécutif à sa blessure, on parlait de convalescence, on disait qu'il fallait qu'il prenne son temps pour revenir. Mais là, le temps passe et on a le sentiment clair que le choix est définitif et qu'Icardi est devenu le titulaire. Qu'est ce qu'a fait Cavani pour être sorti de l'équipe ? A part être blessé. Ce n'est pas normal de sortir un mec aussi emblématique au PSG. C'est totalement injuste ! » Et la situation de l’ancien Napolitain ne s’arrangera pas avec le retour imminent de Neymar.