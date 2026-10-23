Kvara blessé, le PSG fonce sur Alvarez

Kvara blessé, le PSG fonce sur Alvarez

PSG
parGael Anger
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Le PSG est prêt à miser très gros pour renforcer son attaque cet hiver, et envisage de nouveau de faire signer Julian Alvarez, pas vraiment à son aise à l'Atlético de Madrid.
Après un été très compliqué où il a fait l’objet d’une offre officielle de 150 ME de la part du Real Madrid, et son souhait de signer au FC Barcelone par la suite, Julian Alvarez a péniblement réussi à reprendre ses marques avec l’Atlético de Madrid. Son but en Ligue des Champions contre Stuttgart lui a fait un bien fou, même si les socios madrilènes sont loin de lui avoir tout pardonné.
Mais dans deux mois, le mercato ouvre à nouveau ses portes et l’attaquant argentin pourrait bien avoir un nouveau point de chute. Le média anglophone The Touchline annonce ainsi le retour du PSG sur la piste menant au champion du monde argentin. Paris n’avait guère apprécié qu’Alvarez rechigne à signer, Luis Campos étant déterminé à récupérer des joueurs qui avaient le désir plus que tout de signer dans la capitale française.
Mais avec la blessure longue durée de Khvicha Kvaratskhelia, le PSG a un gros manque en attaque, et compte le compenser avec la venue du joueur de l’Atlético de Madrid. Il faudra pour cela certainement dépenser les 150 millions d’euros évoqués précédemment, pour convaincre les Colchoneros d’approuver ce départ. Diego Simeone a déjà fait savoir qu’il voulait conserver son compatriote, mais qu’il était difficile de retenir bien longtemps un joueur contre son gré.
A l’heure où le FC Barcelone n’est pas encore prêt à mettre plus de 100 millions d’euros sur un joueur en janvier, surtout que l’intérêt des Catalans s’est calmé depuis que Raphinha brille en pointe, le PSG a tout du club capable de faire la très grosse opération cet hiver. Même si Luis Enrique serait obligé de revoir ses plans avec un véritable finisseur dans la surface, moins enclin à participer au jeu, une telle addition dans l’escouade offensive rendrait le PSG encore plus effrayant pour la fin de la saison. Et il ne faut pas oublier que l’arrivée du Géorgien, en janvier 2025, avait là aussi transfiguré le club de la capitale pour l’emmener jusqu’au sommet européen.
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