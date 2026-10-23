Mercato : La Fiorentina fonce à l’OM en urgence

Mercato : La Fiorentina fonce à l’OM en urgence

OM
parGuillaume Conte
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L'OM a besoin de vendre, son capitaine déçoit et la Fiorentina rêve de recruter Pierre-Emile Hojbjerg. Toutes les conditions sont réunies pour un transfert du Danois cet hiver.
Le temps où la Fiorentina jouait des coudes avec les grands d’Italie est bien loin. La saison dernière, il a fallu une remontée miracle pour permettre à la Viola d’éviter une descente en Serie B. Au bout de sept matchs, avec une seule victoire, le club toscan est déjà dans le dur. Passé par la Juventus et Tottenham, Fabio Paratici a été nommé au début de l’année à la Fiorentina. Et il entend bien ramener des joueurs d’expérience cet hiver pour sortir la Viola de ce mauvais pas.

La Fiorentina rêve de Hojbjerg

Selon les informations de TMW, la priorité du mercato se nomme Pierre-Emile Hojbjerg. La Fiorentina recherche un joueur capable de répondre au défi physique, tout en ayant une belle expérience, et c’est pour cela que le club italien a cherché à recruter Nemanja Matic, sans succès, cet été. A défaut du Serbe, le Danois représente une opportunité encore plus intéressante car l’OM est clairement vendeur. Le club provençal pensait bien avoir réussi à se défaire de son gros salaire l’été dernier mais Hojbjerg a finalement refusé de rejoindre Newcastle à la surprise générale. A 31 ans, le natif de Copenhague a toutefois bien compris que son avenir à Marseille ne tient plus qu’à un fil et l’idée de rejoindre la Serie A lui plait beaucoup.
La Juventus pensait à lui, tout comme le Milan AC il y a quelques mois, mais ce dossier n’a pas vraiment évolué. Il faut croire que son début de saison mitigé avec l’OM a fait baisser son intérêt dans la Botte. L’OM ne sera pas trop regardant sur le prix de vente, l’idée étant surtout de se séparer de son salaire. Surtout que, comme le précisé le média italien, la Fiorentina est parfaitement au courant de la nécessité des dirigeants marseillais de procéder à une telle vente au mois de janvier.
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Alors oui l'arbitrage a surement joué car tous les contres etaient stoppé par des fautes sans aucun avertissement .. Mais tactiquement il n'y a rien eu et les joueurs ont perdu bcp trop de ballon c'est la raison principal de cette defaite .. tu changes pas ton equipe tous les 3 jours en prenant des mecs au pif sans le payer a un moment

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il aurait mieux valu éviter de le prolonger jusqu'en 2030 avec augmentation de salaire alors !! Ou le real va devoir lui vendre qu'il doit partir en AS pour avoir un salaire encore plus gros

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