ICONSPORT_109208_0052

TF1 prêt à arracher à France 2 la finale de la Coupe de France

Coupe de France
parClaude Dautel
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Tandis que la LFP vient de lancer un appel d'offres pour les droits de la Ligue 1, la FFF n'arrive toujours pas à boucler le dossier des droits de la Coupe de France. Et TF1 pourrait finalement rafler le lot détenu par France Télévisions.
Depuis un an, la Fédération Française de Football tente de vendre les droits de la Coupe de France, et si Philippe Diallo a trouvé un accord avec Beinsports qui diffusera cette compétition, le patron de la FFF doit aussi trouver un diffuseur gratuit pour la finale et un match par tour précédent. Jusqu'à aujourd'hui, c'est France Télévisions qui a les droits de cette compétition très populaire, mais du côté de France TV, on a déjà prévenu que les budgets étaient revus à la baisse et que désormais le groupe pouvait débourser 4 millions d'euros contre le double précédemment. Une très mauvaise nouvelle pour la FFF qui avait déjà fait des efforts lors du précédent appel d'offres. Face à cette situation, d'autres chaînes sont montées au créneau et peuvent clairement acquérir ces droits.

Une finale TF1-M6 pour la finale ?

Le quotidien L'Equipe révèle qu'outre sa propre chaîne télé, Le groupe TF1 est très intéressé par la Coupe de France, sachant que la finale est toujours très fédératrice pour le grand public. TMC, qui appartient au même groupe, pourrait diffuser un match lors des tours qui précèdent la finale. Des contacts ont déjà été pris mais cela n'aurait pas encore débouché sur une offre ferme. La Une ne serait pas la seule à surveiller de près ce dossier, puisque M6 et sa filiale W9 sont également susceptibles de faire une proposition. Cependant, les deux chaînes privées ne se livreront pas à une bataille à coups de millions d'euros pour la Coupe de France, même si elles pourraient réussir à dépasser France Télévisions.
Philippe Diallo ne le cache pas, TF1 et M6 ne sont pas ses choix préférés. « Aujourd'hui, mon souhait est de faire en sorte qu'avec France Télévisions, et en tenant compte du contexte dans lequel ils sont, nous puissions poursuivre ce partenariat », a reconnu le président de la FFF.
Articles Recommandés
ICONSPORT_376995_0290
Ligue 1

Le PSG victime d’une terrible injustice, la LFP est anti-Paris

ICONSPORT_372498_0131
ASSE

L'ASSE écarte ses supporters et s'explique

Andy Diouf
PSG

Zidane et le PSG sont d'accord, il faut recruter ce joueur

ICONSPORT_376154_0084
Bundesliga

Munich : Kompany héliporté d'urgence à l'hôpital

Fil Info

Le PSG victime d’une terrible injustice, la LFP est anti-Paris
L'ASSE écarte ses supporters et s'explique
Zidane et le PSG sont d'accord, il faut recruter ce joueur
Munich : Kompany héliporté d'urgence à l'hôpital
L1 : Le programme modifié de la 8e journée
OM : Dr. Riolo demande une visite médicale pour Angel Gomes
Antonio Conte à Man Utd, un communiqué met les choses au point
Mercato : La Fiorentina fonce à l’OM en urgence
Le PSG au Parc des Princes, le Qatar voit flou

Derniers commentaires

OL : Défaite à Hoffenheim, l’arbitrage pointé du doigt

Alors oui l'arbitrage a surement joué car tous les contres etaient stoppé par des fautes sans aucun avertissement .. Mais tactiquement il n'y a rien eu et les joueurs ont perdu bcp trop de ballon c'est la raison principal de cette defaite .. tu changes pas ton equipe tous les 3 jours en prenant des mecs au pif sans le payer a un moment

Mercato : La Fiorentina fonce à l’OM en urgence

on leur donne kondogbia si ils veulent de l'XP

Vinicius écarté, Cucurella l’a dénoncé à Mourinho

il aurait mieux valu éviter de le prolonger jusqu'en 2030 avec augmentation de salaire alors !! Ou le real va devoir lui vendre qu'il doit partir en AS pour avoir un salaire encore plus gros

La LFP refuse de reporter PSG-OL

Il est toujours intéressant de constater que plus tu persistes à commenter, plus on constate la hauteur de ton QI. Fort que s'il te reste que l'insulte comme arme de defence, je ne peux que te plaindre.

OL : Défaite à Hoffenheim, l’arbitrage pointé du doigt

Oui j'ai bien vu le match et au cas où tu l'ignorerais le football allemand est physique et les arbitres ne sanctionnent plus les coups d'épaule. Il faudra demander à Fonseca et son équipe de travailler en salle et de muscler les joueurs lyonnais. La fonte c'est bien.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1474211358
2Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
1474211495
3Paris logo
Paris
1474211275
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
1474211055
5Monaco logo
Monaco
1474211064
6Rennes logo
Rennes
13741215141
7Lorient logo
Lorient
117322761
8Lens logo
Lens
10731314113
9Olympique Marseille logo
O. Marseille
9730414104
10Brest logo
Brest
9723213103
11Toulouse logo
Toulouse
9723212111
12Auxerre logo
Auxerre
973041117-6
13Nice logo
Nice
8722369-3
14Strasbourg logo
Strasbourg
772141215-3
15Angers SCO logo
Angers SCO
77214915-6
16Le Mans logo
Le Mans
671331015-5
17Troyes logo
Troyes
47115516-11
18Le Havre logo
Le Havre
27025511-6

Loading