TF1 prêt à arracher à France 2 la finale de la Coupe de France

Alors oui l'arbitrage a surement joué car tous les contres etaient stoppé par des fautes sans aucun avertissement .. Mais tactiquement il n'y a rien eu et les joueurs ont perdu bcp trop de ballon c'est la raison principal de cette defaite .. tu changes pas ton equipe tous les 3 jours en prenant des mecs au pif sans le payer a un moment
on leur donne kondogbia si ils veulent de l'XP
il aurait mieux valu éviter de le prolonger jusqu'en 2030 avec augmentation de salaire alors !! Ou le real va devoir lui vendre qu'il doit partir en AS pour avoir un salaire encore plus gros
Il est toujours intéressant de constater que plus tu persistes à commenter, plus on constate la hauteur de ton QI. Fort que s'il te reste que l'insulte comme arme de defence, je ne peux que te plaindre.
Oui j'ai bien vu le match et au cas où tu l'ignorerais le football allemand est physique et les arbitres ne sanctionnent plus les coups d'épaule. Il faudra demander à Fonseca et son équipe de travailler en salle et de muscler les joueurs lyonnais. La fonte c'est bien.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|7
|4
|2
|1
|13
|5
|8
|14
|7
|4
|2
|1
|14
|9
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|12
|7
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|10
|5
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|10
|6
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|15
|14
|1
|11
|7
|3
|2
|2
|7
|6
|1
|10
|7
|3
|1
|3
|14
|11
|3
|9
|7
|3
|0
|4
|14
|10
|4
|9
|7
|2
|3
|2
|13
|10
|3
|9
|7
|2
|3
|2
|12
|11
|1
|9
|7
|3
|0
|4
|11
|17
|-6
|8
|7
|2
|2
|3
|6
|9
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|12
|15
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|15
|-6
|6
|7
|1
|3
|3
|10
|15
|-5
|4
|7
|1
|1
|5
|5
|16
|-11
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|11
|-6
Loading