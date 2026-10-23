TF1 prêt à arracher à France 2 la finale de la Coupe de France

Tandis que la LFP vient de lancer un appel d'offres pour les droits de la Ligue 1, la FFF n'arrive toujours pas à boucler le dossier des droits de la Coupe de France. Et TF1 pourrait finalement rafler le lot détenu par France Télévisions.

Depuis un an, la Fédération Française de Football tente de vendre les droits de la Coupe de France, et si Philippe Diallo a trouvé un accord avec Beinsports qui diffusera cette compétition, le patron de la FFF doit aussi trouver un diffuseur gratuit pour la finale et un match par tour précédent. Jusqu'à aujourd'hui, c'est France Télévisions qui a les droits de cette compétition très populaire, mais du côté de France TV , on a déjà prévenu que les budgets étaient revus à la baisse et que désormais le groupe pouvait débourser 4 millions d'euros contre le double précédemment. Une très mauvaise nouvelle pour la FFF qui avait déjà fait des efforts lors du précédent appel d'offres. Face à cette situation, d'autres chaînes sont montées au créneau et peuvent clairement acquérir ces droits.

Une finale TF1-M6 pour la finale ?

Le quotidien L'Equipe révèle qu'outre sa propre chaîne télé, Le groupe TF1 est très intéressé par la Coupe de France, sachant que la finale est toujours très fédératrice pour le grand public. TMC, qui appartient au même groupe, pourrait diffuser un match lors des tours qui précèdent la finale. Des contacts ont déjà été pris mais cela n'aurait pas encore débouché sur une offre ferme. La Une ne serait pas la seule à surveiller de près ce dossier, puisque M6 et sa filiale W9 sont également susceptibles de faire une proposition. Cependant, les deux chaînes privées ne se livreront pas à une bataille à coups de millions d'euros pour la Coupe de France, même si elles pourraient réussir à dépasser France Télévisions.

Philippe Diallo ne le cache pas, TF1 et M6 ne sont pas ses choix préférés. « Aujourd'hui, mon souhait est de faire en sorte qu'avec France Télévisions, et en tenant compte du contexte dans lequel ils sont, nous puissions poursuivre ce partenariat », a reconnu le président de la FFF.