Le PSG fait toujours rêver Kylian Mbappé

Après une saison blanche avec le Real Madrid, Kylian Mbappé a soif de trophées. L’attaquant français rêve de triompher avec les Merengue et de reproduire l’exploit du Paris Saint-Germain sur la scène européenne.

Kylian Mbappé sait aussi se montrer altruiste. Avant son enroulé parfait dans la lucarne du RB Leipzig (4-1) mercredi, l’attaquant du Real Madrid avait offert une passe décisive de la tête à son coéquipier Arda Güler. Preuve que l’ancien joueur du Paris Saint-Germain n’est pas toujours centré sur lui-même. Beaucoup ont pu en douter ces dernières semaines en raison de sa communication. Il est vrai que le Français a multiplié les entretiens avec les médias pour vanter ses mérites avant l’attribution du Ballon d’Or.

Ses détracteurs préféreraient l’entendre parler de ses ambitions collectives avec la Maison Blanche et l’équipe de France. Ça tombe bien, un tout jeune amateur de football a interrogé Kylian Mbappé sur le trophée qui manque à son palmarès et qu’il rêve de remporter. Et le Merengue n’a pas hésité bien longtemps. « Si je dois en choisir un, la Ligue des Champions, a tranché le Bondynois dans un échange organisé par Onze Mondial. Parce que c'est quelque chose que je n'ai pas remporté. C'est le grand trophée collectif qui me manque et je pense que c'est toujours bien de gagner ce genre de trophée. »

L’histoire aurait peut-être été différente s’il était resté au Paris Saint-Germain. Après son départ, le club de la capitale a remporté la C1 à deux reprises. Autant dire que Kylian Mbappé rêve d’imiter les Parisiens qu’il a d’ailleurs observés contre le FC Barcelone (4-2) mardi. « C'était un beau match à regarder, a-t-il commenté auprès de Canal+. Qui ne regarde pas ? J'adore le foot donc je regarde quoi qu'il arrive. C'était un bon match. » Le genre de rencontre que le Madrilène aime disputer.