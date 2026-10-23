Le PSG fait toujours rêver Kylian Mbappé

Le PSG fait toujours rêver Kylian Mbappé

PSG
parEric Bethsy
1
Ajouter comme source préférée sur Google
Après une saison blanche avec le Real Madrid, Kylian Mbappé a soif de trophées. L’attaquant français rêve de triompher avec les Merengue et de reproduire l’exploit du Paris Saint-Germain sur la scène européenne.
Kylian Mbappé sait aussi se montrer altruiste. Avant son enroulé parfait dans la lucarne du RB Leipzig (4-1) mercredi, l’attaquant du Real Madrid avait offert une passe décisive de la tête à son coéquipier Arda Güler. Preuve que l’ancien joueur du Paris Saint-Germain n’est pas toujours centré sur lui-même. Beaucoup ont pu en douter ces dernières semaines en raison de sa communication. Il est vrai que le Français a multiplié les entretiens avec les médias pour vanter ses mérites avant l’attribution du Ballon d’Or.

Lire aussi

Le Real devance le PSG, c'est signé MbappéLe Real devance le PSG, c'est signé Mbappé
Ses détracteurs préféreraient l’entendre parler de ses ambitions collectives avec la Maison Blanche et l’équipe de France. Ça tombe bien, un tout jeune amateur de football a interrogé Kylian Mbappé sur le trophée qui manque à son palmarès et qu’il rêve de remporter. Et le Merengue n’a pas hésité bien longtemps. « Si je dois en choisir un, la Ligue des Champions, a tranché le Bondynois dans un échange organisé par Onze Mondial. Parce que c'est quelque chose que je n'ai pas remporté. C'est le grand trophée collectif qui me manque et je pense que c'est toujours bien de gagner ce genre de trophée. »
L’histoire aurait peut-être été différente s’il était resté au Paris Saint-Germain. Après son départ, le club de la capitale a remporté la C1 à deux reprises. Autant dire que Kylian Mbappé rêve d’imiter les Parisiens qu’il a d’ailleurs observés contre le FC Barcelone (4-2) mardi. « C'était un beau match à regarder, a-t-il commenté auprès de Canal+. Qui ne regarde pas ? J'adore le foot donc je regarde quoi qu'il arrive. C'était un bon match. » Le genre de rencontre que le Madrilène aime disputer.
Articles Recommandés
Harry Kane Ballon Dor Un Indice De Plus
Foot Europeen

Harry Kane Ballon d'Or, un indice de plus

Psg Ol La Cote Multipliee Par 10 Loffre En Or Pour Le Choc
Paris Sportifs

PSG-OL : La cote multipliée par 10, l’offre en or pour le choc

Psg Ol Decale Lundi A 20h30 Officiel
PSG

PSG-OL décalé lundi à 20h30 (officiel)

Rafales A 140 Kmh Brest Nice Est Bien Sur Maintenu
Ligue 1

Rafales à 140 km/h, Brest-Nice est bien sûr maintenu

Fil Info

Harry Kane Ballon d'Or, un indice de plus
PSG-OL : La cote multipliée par 10, l’offre en or pour le choc
PSG-OL décalé lundi à 20h30 (officiel)
Rafales à 140 km/h, Brest-Nice est bien sûr maintenu
Kvara blessé, le PSG fonce sur Alvarez
OL : Défaite à Hoffenheim, l’arbitrage pointé du doigt
OM : Une boulette et Genesio crache sur RMC
Le PSG dévoile son programme pour la Coupe Intercontinentale
Le PSG veut prolonger Doué, sa réponse est incroyable

Derniers commentaires

OL : Défaite à Hoffenheim, l’arbitrage pointé du doigt

ouf ! j ai cru qu on allait pas en parler !

OL : Les supporters humiliés en Allemagne

certains sur Foutre01 ne vont même pas comprendre… 😆🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

EL : L’OL se prend une grosse claque à Hoffenheim

Apres il ne faut surtout pas atténuer le mandat de textor,les droits tv sont une petite partie !

OL : Défaite à Hoffenheim, l’arbitrage pointé du doigt

On connait quand ça perd ça accuse toujours l arbitre

PSG-OL décalé lundi à 20h30 (officiel)

Faire jouer Paris le jour de la cérémonie du ballon d''or alors que des joueurs parisiens sont nominés.. ça fait rappeler quelque chose.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1474211358
2Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
1474211495
3Paris logo
Paris
1474211275
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
1474211055
5Monaco logo
Monaco
1474211064
6Rennes logo
Rennes
13741215141
7Lorient logo
Lorient
117322761
8Lens logo
Lens
10731314113
9Olympique Marseille logo
O. Marseille
9730414104
10Brest logo
Brest
9723213103
11Toulouse logo
Toulouse
9723212111
12Auxerre logo
Auxerre
973041117-6
13Nice logo
Nice
8722369-3
14Strasbourg logo
Strasbourg
772141215-3
15Angers SCO logo
Angers SCO
77214915-6
16Le Mans logo
Le Mans
671331015-5
17Troyes logo
Troyes
47115516-11
18Le Havre logo
Le Havre
27025511-6

Loading