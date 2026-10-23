PSG-OL décalé lundi à 20h30 (officiel)

Dans un communiqué, la Ligue de Football Professionnel a annoncé que la rencontre entre le PSG et l'OL, programmée dimanche soir, était finalement décalée au lendemain à 20h30. La LFP n'a pas eu le choix.

La LFP prend acte de l’arrêté de la Préfecture de Police interdisant l’organisation de la rencontre Paris Saint-Germain - Olympique Lyonnais, comptant pour la 8ème journée de Ligue 1 McDonald's, le dimanche 25 octobre à 20h45 et décide, en accord avec Ligue 1+, de décaler le match au lundi 26 octobre à 20h30. La rencontre sera retransmise en direct sur Ligue 1+. », précise la Ligue de Football Professionnel. », précise la Ligue de Football Professionnel.

PSG-OL en concurrence avec le Ballon d'Or

Compte tenu des manifestations programmées samedi dans la capitale, et de la tenue d'un match de NFL dimanche au Stade de France, la Préfecture de Police n'a pas laissé le choix à la LFP, laquelle souhaitait de son côté maintenir à dimanche soir le choc entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais. Comme l'an passé, cette rencontre aura lieu pendant la cérémonie de remise du Ballon d'Or. L'an passé, c'est le mauvais temps qui avait contraint les autorités à déplacer de 24 heures le match OM-PSG