Le PSG au Parc des Princes, le Qatar voit flou

Les vieux principes du seizième siècle, et les vieilles traditions débiles, ils les appliquent tous à la lettre, y m'font pitié ces imbéciles. Ils se souviennent, au mois de mai, d'un sang qui coula rouge et noir, d'une révolution manquée qui faillit renverser l'histoire. J'me souviens surtout d'ces moutons, effrayés par la liberté, s'en allant voter par millions pour l'ordre et la sécurité.
La France est un pays' de flics, à tous les coins d'rue y'en a cent, pour faire régner l'ordre public ils assassinent impunément. Renaud
Y'a pas qu'les mômes, dans la rue, Qui m'collent au cul pour une photo, Y'a même des flics qui me saluent, Qui veulent que j'signe dans leurs calots. Moi, j'crache dedans, et j'crie bien haut Qu'le bleu marine me fait gerber!! Renaud
Bienvenu en france pays policier !! C'est dingue ce besoin de vouloir foutre du fiics partout !!
Alors oui l'arbitrage a surement joué car tous les contres etaient stoppé par des fautes sans aucun avertissement .. Mais tactiquement il n'y a rien eu et les joueurs ont perdu bcp trop de ballon c'est la raison principal de cette defaite .. tu changes pas ton equipe tous les 3 jours en prenant des mecs au pif sans le payer a un moment
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|7
|4
|2
|1
|13
|5
|8
|14
|7
|4
|2
|1
|14
|9
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|12
|7
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|10
|5
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|10
|6
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|15
|14
|1
|11
|7
|3
|2
|2
|7
|6
|1
|10
|7
|3
|1
|3
|14
|11
|3
|9
|7
|3
|0
|4
|14
|10
|4
|9
|7
|2
|3
|2
|13
|10
|3
|9
|7
|2
|3
|2
|12
|11
|1
|9
|7
|3
|0
|4
|11
|17
|-6
|8
|7
|2
|2
|3
|6
|9
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|12
|15
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|15
|-6
|6
|7
|1
|3
|3
|10
|15
|-5
|4
|7
|1
|1
|5
|5
|16
|-11
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|11
|-6
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