Le PSG au Parc des Princes, le Qatar voit flou

Le PSG au Parc des Princes, le Qatar voit flou

PSG
parClaude Dautel
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Depuis le changement de maire à Paris, le PSG semblait vouloir donner sa préférence au Parc des Princes pour son stade de 70.000 places. Mais, les choses ont évolué et rien n'est acquis dans ce dossier.
Les supporters parisiens étaient convaincus que malgré le travail effectué par Poissy et Massy, Nasser Al-Khelaifi avait finalement opté pour un accord avec Emmanuel Grégoire, le nouveau maire de la capitale. Il est vrai que dans les tribunes du Parc des Princes, personne n'imagine devoir partir dans les années qui viennent. Cependant, Le Parisien relance toutes les supputations, puisque le quotidien francilien indique ce vendredi que, contrairement aux rumeurs, aucun des trois dossiers n'a réellement fait la différence. Pour faire son choix en toute connaissance de cause, le Paris Saint-Germain a mandaté une dizaine de cabinets d'études pour réunir le maximum d'informations sur les trois villes candidates. Tout sera étudié sur le plan juridique, financier et sportif afin que Qatar Sport Investments fasse son choix.

Le Parc des Princes n'est pas encore le choix n°1

Nasser Al-Khelaifi aura évidemment le dernier mot, mais le président du PSG ne sera pas le seul à avoir un avis prépondérant. Doc O’Connor, un des cofondateurs d’Arctos actionnaire du PSG à hauteur de 12,5%, sera très écouté puisqu'il a déjà participé à ce genre de décision pour des franchises sportives aux Etats-Unis. Et forcément QSI ne fera rien sans la validation de ce partenaire de poids. A priori une décision concernant le site numéro 1 sera prise avant la fin de l'année. Ensuite, les doubles champions d'Europe se donneront trois mois pour finaliser l'accord avec la ville choisie, que ce soit Paris, Massy ou Poissy.

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Mais le Paris Saint-Germain sait les risques d'éventuels recours juridiques, et les choix numéro 2 et 3 resteront tout de même sous le coude. « Les deux autres sites ne seront pas définitivement éliminés. Ils resteront en réserve au cas où le plan A n’aboutisse pas. Rien n’est laissé au hasard mais le cheminement, d’une rare complexité, oblige les décideurs à avancer avec précaution », précise Laurent Perrin, journaliste du Parisien.
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Derniers commentaires

Le PSG victime d’une terrible injustice, la LFP est anti-Paris

Les vieux principes du seizième siècle, et les vieilles traditions débiles, ils les appliquent tous à la lettre, y m'font pitié ces imbéciles. Ils se souviennent, au mois de mai, d'un sang qui coula rouge et noir, d'une révolution manquée qui faillit renverser l'histoire. J'me souviens surtout d'ces moutons, effrayés par la liberté, s'en allant voter par millions pour l'ordre et la sécurité.

Le PSG victime d’une terrible injustice, la LFP est anti-Paris

La France est un pays' de flics, à tous les coins d'rue y'en a cent, pour faire régner l'ordre public ils assassinent impunément. Renaud

Le PSG victime d’une terrible injustice, la LFP est anti-Paris

Y'a pas qu'les mômes, dans la rue, Qui m'collent au cul pour une photo, Y'a même des flics qui me saluent, Qui veulent que j'signe dans leurs calots. Moi, j'crache dedans, et j'crie bien haut Qu'le bleu marine me fait gerber!! Renaud

Le PSG victime d’une terrible injustice, la LFP est anti-Paris

Bienvenu en france pays policier !! C'est dingue ce besoin de vouloir foutre du fiics partout !!

OL : Défaite à Hoffenheim, l’arbitrage pointé du doigt

Alors oui l'arbitrage a surement joué car tous les contres etaient stoppé par des fautes sans aucun avertissement .. Mais tactiquement il n'y a rien eu et les joueurs ont perdu bcp trop de ballon c'est la raison principal de cette defaite .. tu changes pas ton equipe tous les 3 jours en prenant des mecs au pif sans le payer a un moment

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