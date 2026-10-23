Rafales à 140 km/h, Brest-Nice est bien sûr maintenu

Brest en a vu d’autres, et malgré le gros coup de vent de ce vendredi, les conditions pour affronter Nice sont jugées comme suffisamment bonnes pour confirmer le match.

La journée de championnat prévue ce week-end est déjà perturbée par les manifestations qui provoquent le report ou le déplacement de certains matchs. En plus de cela, la tempête Austen a frappé la Bretagne et la Normandie ce vendredi, avant de foncer vers les Hauts-de-France et le reste du pays dans la journée.

Comme souvent, Brest n’a pas été épargné avec des vents supérieurs à 140 km/heure. Des arbres arrachés, des transports en commun arrêtés, des ponts fermés, des voies et des routes coupées, la situation n’est pas idéale mais les Finistériens sont presque habitués à ce genre de phénomène. Les supporters brestois devront toutefois adapté leur déplacement, certaines routes n’étant pas encore rétablies à la mi-journées, et certains bus ne peuvent pas faire leur ligne complète.

A la mi-journée, le pic de la tempête est passé et la vie devrait reprendre son cours en fin de journée. Pas de quoi remettre le match prévu entre le Stade Brestois et Nice ce vendredi soir. Des rafales jusqu’à 80 km/h sont attendues en soirée, ce qui promet un match assez venteux, mais pas de quoi repousser le coup d’envoi. Surtout dans un stade ouvert à l’anglaise, qui ne protège pas du tout du vent.

Et pour ceux qui craignaient des complications avec l’arrivés des Niçois, l’organisation a été impeccable puisque les Aiglons sont arrivés jeudi en fin d’après-midi, avant que le vent ne se renforce, pour être tranquille au niveau des déplacements.