Harry Kane Ballon d'Or, un indice de plus

Harry Kane a le vent en poupe en vue du Ballon d'Or 2025-2026. Il vient de recevoir une récompense qui se rapproche d'un mini Ballon d'Or pour sa réussite dans la dernière saison.

Il est le joueur dont la cote remonte en flèche à quelques jours de la cérémonie, prévue lundi à Londres. Harry Kane empile les buts comme il l’a toujours fait, mais il démontre qu’il est aussi un brillant leader avec le Bayern Munich comme la sélection anglaise. L’attaquant britannique a ainsi reçu une récompense non négligeable cette semaine, des mains de Marca. Le journal espagnol a lancé un prix depuis 2021 pour récompenser le meilleur joueur de la saison par un jury international de 226 membres, pour essayer de se rapprocher du jugement du Ballon d’Or.

Haaland, Vinicius et Yamal l'ont reçu

Les résultats passés de ce prix « Marca » ne sont pas forcément annonciateurs du Ballon d’Or, car Haaland (2023), Vinicius (2024) et Yamal (2025) l’ont emporté par le passé. Néanmoins, cela prouve que le buteur du Bayern Munich a marqué les esprits avec sa saison complète et son sens du but.

« Merci les gars, merci à tout le monde à Marca, j’apprécie vraiment ce trophée car j’ai vécu une saison incroyable que je ne pourrais pas oublier. Merci à tous ceux qui ont participé à ce trophée, mes coéquipiers et nos supporters », a sobrement livré Harry Kane.

Dans ce classement, Harry Kane devance Lamine Yamal et Kylian Mbappé, alors que Kvara, Rodri, Messi, Fabian Ruiz, Olise et Dembélé suivent ensuite. L’Anglais a en tout cas reçu son prix des mains d’un représentant du journal espagnol lors d’un récent match du Bayern Munich, ce qui a peut-être provoqué ses récentes prises de parole au sujet de sa volonté de remporter la récompense individuelle suprême. L’ancien de Tottenham ne ferait clairement pas un mauvais vainqueur, de ce Ballon d’Or qui semble désormais se jouer entre lui, Lamine Yamal et Kylian Mbappé.