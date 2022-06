PSG : Scamacca va signer, Nasser Al-Khelaïfi rajoute 10 millions

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Priorité de Luis Campos en attaque, Gianluca Scamacca est proche de signer au PSG et à priori, son transfert va coûter plus cher que prévu.

Depuis plusieurs semaines, le Paris Saint-Germain négocie avec Sassuolo le transfert de Gianluca Scamacca. Les discussions portaient initialement sur un transfert avoisinant les 30 millions d’euros bonus compris pour l’international italien de 23 ans. Mais selon les informations de Gianluca Di Marzio, le PSG va être contraint de revoir considérablement son offre à la hausse pour arracher les services de Gianluca Scamacca. Et pour preuve, le spécialiste du mercato italien dévoile que la signature du joueur au Paris SG est toujours jugée comme imminente mais que le deal va probablement se conclure à hauteur de 40 millions d’euros plus des bonus. Une somme plus conforme aux exigences de Sassuolo, dont les dirigeants réclamaient 50 millions d’euros au début des négociations.

Scamacca au PSG pour plus de 40 ME ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 🇮🇹Gianluca Scamacca (@iamscamacca)

Comme indiqué par Le Parisien en début de semaine, les discussions se sont donc accélérées entre Luis Campos et les dirigeants de Sassuolo afin de conclure le transfert de Gianluca Scamacca, lequel a de grandes chances de devenir un joueur du PSG au début du mois de juillet. Son arrivée va sans doute entraîner un ou plusieurs départs dans le secteur offensif à Paris. Identifié comme un indésirable par l’état-major parisien, Mauro Icardi est plus que jamais poussé vers la sortie. L’international argentin a de timides intérêts en Série A mais pour l’instant, il ne fait pas preuve d’une grande motivation à l’idée de quitter la capitale française. Du coup, c’est un joueur plus bankable qui pourrait faire ses valises afin de faire de la place à Gianluca Scamacca. Auteur d’une très belle saison à Lens, Arnaud Kalimuendo ne sera pas retenu en cas de proposition comprise entre 15 et 20 millions d’euros. Cela tombe bien, l’international espoirs français a une très belle cote sur le marché des transferts. Mais ce n’est sans doute pas le joueur que les supporters parisiens voulaient voir partir en priorité.