PSG : Scamacca trop cher, Campos a déniché un talent portugais

A la recherche d’un voire deux attaquants, le Paris Saint-Germain ne parvient pas à s’entendre avec Sassuolo pour le transfert de Gianluca Scamacca. Le conseiller football Luis Campos pourrait se tourner vers l’une de ses alternatives parmi lesquelles on retrouve le Portugais Gonçalo Ramos.

Dès sa présentation devant les médias, Christophe Galtier avait confirmé le schéma prévu. Le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain compte mettre en place un 3-5-2 qui correspond à la composition de son effectif. Quelques ajustements seront tout de même nécessaires, et notamment dans le secteur offensif. En cas de départ de Mauro Icardi, poussé vers la sortie, pendant que le jeune Arnaud Kalimuendo est très sollicité, le successeur de Mauricio Pochettino pourrait manquer de solutions en pointe.

C’est pourquoi Luis Campos travaille sur le recrutement d’un voire deux attaquants. La piste Robert Lewandowski reste d’actualité pour le conseiller football, à l’affût d’un désaccord définitif entre le Bayern Munich et le FC Barcelone qui a les faveurs du Polonais. On parle également du dossier Hugo Ekitike, le Rémois ayant repoussé les avances de Newcastle afin de privilégier le Paris Saint-Germain. Sans oublier les négociations en cours avec Sassuolo pour Gianluca Scamacca. Des discussions difficiles dans la mesure où le champion de France refuse de s’aligner sur les 50 millions d’euros réclamés par les Italiens.

Excl: Paris Saint-Germain, interested in Benfica talented striker Gonçalo Ramos. He’s one of the names in the list alongside Hugo Ekitike, who’s still highly rated by Luís Campos. 🚨🇵🇹 #PSG



Gianluca Scamacca remains on the list but no intention to pay full €50m price tag. pic.twitter.com/NdYGNknUPz