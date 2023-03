PSG : Sarkozy président, il supplie le Qatar

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le PSG a beau avoir réussi la belle opération du week-end en Ligue 1 et semble désormais filer vers un onzième titre de Champion de France, l'élimination en Ligue des champions n'est pas digérée. Et certains suggèrent à Nasser Al-Khelaifi de partager le pouvoir avec un président présent au quotidien.

La victoire du Paris Saint-Germain samedi à Brest a évité que la récente sortie de route à Munich se transforme en crise aiguë, mais la colère gronde toujours autour du club de la capitale. Même si Christophe Galtier et Luis Campos sont au coeur des critiques, Nasser Al-Khelaifi n'échappe pas aux reproches, notamment parce que le président du PSG n'est jamais là quand cela tangue sérieusement, mais seulement que Paris gagne. S'il semble impossible que NAK soit remplacé à la tête des champions de France, l'Emir du Qatar ayant une confiance absolue dans celui qui est aux commandes des champions de France depuis le rachat par QSI en 2011, certains aimeraient que Nasser Al-Khelaifi désigne un président exécutif pour gérer le Paris SG au quotidien.

Faudrait le laisser à la tête du club pour les instances et nommé un président exécutif pour le quotidien du club. C'est moche à dire, mais un mec comme Sarkozy et je suis sûr que le PSG change de visage très vite — Nicolas Puiravau (@nikop17) March 9, 2023

Et dans le podcast de Paris United, Nicolas Puiravau estime que pour soulager Nasser Al-Khelaifi de la gestion quotidienne du Paris Saint-Germain, il y a un candidat naturel, mais qu'il ne faut pas rêver le patron qatari ne lâchera pas l'affaire. « Se séparer de Nasser Al-Khelaifi est impossible, car il a une place très importante dans les instances du football. Il est bien en place à l’UEFA et à la FIFA, et c’est un pote de l’Emir du Qatar. La décision ne viendra pas de Doha, mais peut-être que lui sera fatigué un jour de tout ce qu’il se passe au PSG et qu’il voudra prendre un peu de recul en restant le représentant du club dans les instances (…) Je n’ai jamais voté pour Sarkozy, mais si demain on m’annonce Sarkozy président du PSG je pense que je serai content malgré tout. C’est quelqu’un qui incarne l’autorité, il a aussi une vraie connaissance du football, autant on peut tout dire sur la politique, mais sur le sport Sarkozy il est très très bon. Et il a un amour du PSG qui est indéniable, mais surtout ce club a besoin d’une figure forte. Je ne l’assure pas, mais je serai content d’un président comme cela », avoue le membre du collectif parisien.

Nicolas Sarkozy est un supporter du PSG et du Qatar

Ce n'est pas la première fois que le nom de Nicolas Sarkozy est suggéré au Qatar pour diriger le PSG. L'ancien président de la République a sa place réservée au Parc des Princes, et c'est un vrai supporter du club de la capitale, bien avant le rachat par QSI. De même, on sait qu'il a une relation plutôt cordiale avec l'émir du Qatar, Nicolas Sarkozy ayant milité pour l'organisation du Mondial 2022 dans l'état gazier. En 2018, Jean-Michel Aulas, qui avait été la cible d'une petite pique de l'ancien président sur l'aide de l'état pour construire le Groupama Stadium, avait même estimé que ce dernier était un peu trop fan du PSG. « Je me suis donc rendu compte qu'il était vraiment un grand dirigeant, mais que là, il se comportait en fan absolu du PSG... C'est ce qui m'a surpris, car j'entends ce type de remarques dans les tribunes d'Auteuil à Paris... », avait riposté le patron de l'Olympique Lyonnais. Nicolas Sarkozy a donc son diplôme de supporter parisien, reste à savoir si le Qatar validera tout cela.