PSG : Pablo Sarabia prêté au Sporting

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Quelques minutes après avoir officialisé la signature de Nuno Mendes, le Paris Saint-Germain a annoncé le prêt de Pablo Sarabia au Sporting Lisbonne.

« Le milieu offensif espagnol du PSG, Pablo Sarabia, est prêté au Sporting Clube de Portugal jusqu’au 30 juin 2022. Formé au Real Madrid, Pablo Sarabia débute en Liga avec le club de Getafe, en 2011. En cinq saisons, il cumule 145 apparitions (15 buts, 20 passes décisives) avant d’être transféré au Séville FC, au cours de l’été 2016. Avec le club andalou, le milieu offensif participe à 151 rencontres (43 buts, 39 passes décisives). En 2019, l’Espagnol rejoint Paris où il dispute 79 matches, inscrit 22 buts et délivre 12 passes décisives. Il remporte un championnat de France de Ligue 1, deux Coupes de France, une Coupe de la Ligue et deux Trophées des Champions sous le maillot Rouge et Bleu. Vainqueur de l’Euro U19 (2011) et l’Euro Espoirs (2013) avec les sélections nationales jeunes, le joueur de 29 ans brille avec l’équipe d’Espagne lors de l’UEFA Euro 2021, avec deux buts et deux passes décisives en cinq matches. Le Paris Saint-Germain souhaite à Pablo de réussir une très belle saison avec le Sporting Clube de Portugal », indique le Paris Saint-Germain. Selon la presse portugaise, le PSG prendra à sa charge une grande partie du salaire de Pablo Sarabia.