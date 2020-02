PSG : Sarabia, la big surprise du chef Tuchel à Dortmund ?

Dans : PSG.

Titulaire contre Dijon en Coupe de France mercredi soir (6-1), Pablo Sarabia s’est encore montré très efficace avec un doublé inscrit face aux Bourguignons.

Petit à petit, l’international espagnol devient plus qu’un simple remplaçant pour Thomas Tuchel. Déjà éblouissant face à Montpellier au début du mois de février, Pablo Sarabia devient un prétendant de plus en plus sérieux à une place de titulaire contre le Borussia Dortmund la semaine prochaine en Ligue des Champions. C’est tout du moins l’avis exprimé par Stéphane Bitton sur l’antenne de France Bleu Paris. Par ailleurs, le journaliste s’est également positionné au sujet de la potentielle absence de Neymar, incertain selon son entraîneur Thomas Tuchel.

« Pablo Sarabia, c’est l’homme qui monte en ce moment au PSG. C’est un garçon qui ne déçoit jamais et qui devient de plus en plus décisif. Il pourrait bien être la surprise du chef pour le match à Dortmund ! Contre Dijon, les joueurs ont été appliqués, sérieux et rigoureux. Mais à J-5 du match contre Dortmund, ce qui nous intéresse, c’est la composition d’équipe que Tuchel va aligner à Dortmund parce qu’il y a beaucoup d’incertitudes. On ne se sait pas encore si Marquinhos va jouer et s’il jouera en défense ou au milieu. Kimpembe est incertain, Gueye a des douleurs. Et puis surtout Neymar, parce que l’on sait qu’avec Neymar, ce n’est pas tout à fait la même chose. Et dans un match comme ça, un huitième de finale de Ligue des Champions, il est quasiment indispensable au jeu du PSG, à la création. Mais je reste optimiste, ce n’est pas du bluff, parce que Tuchel n’est pas adepte de ça. Je pense que Neymar sera sur la pelouse à Dortmund » a indiqué Stéphane Bitton, très excité de découvrir quels seront les choix de Thomas Tuchel pour le choc de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund.