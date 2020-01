PSG : Sans le savoir, l’OL peut aider le Real pour Mbappé

Dans : PSG.

En quête de renforts pour son secteur offensif, l’Olympique Lyonnais regarde notamment du côté du Real Madrid. Et pourrait bien aider les Merengue dans le dossier Kylian Mbappé.

Ce sera probablement le grand feuilleton du prochain mercato estival. Fan de Kylian Mbappé, le président du Real Madrid Florentino Pérez rêve d’attirer l’attaquant du Paris Saint-Germain. Le patron de la Maison Blanche souhaite faire du Français le successeur de Cristiano Ronaldo. La mission s’annonce pourtant compliquée sachant que le club francilien souhaite conserver son joyau et prolonger son contrat qui expire en 2022. Et dans le meilleur des cas, si la porte venait à s’ouvrir, il faudrait dépenser une sacrée somme en transfert et en salaire.

C’est pourquoi le média espagnol Don Balon croit savoir que le Real Madrid devra d’abord alléger sa masse salariale avant de s’attaquer à Mbappé. Cela passera forcément par un ou plusieurs départs dans les mois à venir. Reste à savoir qui fera partie des sacrifiés ? Pour nos confrères, Mariano Diaz a le profil idéal, lui qui n’a pas disputé le moindre match cette saison. Déjà poussé vers la sortie l’été dernier, l’attaquant rémunéré à hauteur de 4 M€ par an pensait convaincre l’entraîneur Zinédine Zidane, qui n’a rien voulu entendre. L’ancien Lyonnais s’est donc rendu à l’évidence et pourrait bien revenir à Lyon puisque l’actuel 12e de Ligue 1 envisage son retour cet hiver. Un transfert qui ferait évidemment le bonheur de Pérez…