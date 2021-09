PSG : Samir Nasri à Paris, l'incroyable confidence

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Désormais à la retraite, et récemment retenu par Canal+ comme consultant pour la Ligue des champions, Samir Nasri affirme qu'en 2011 il a été proche de rejoindre le Paris Saint-Germain qui venait d'être racheté par le Qatar.

Après une fin de carrière clairement gâchée par sa suspension pour dopage, même s’il a tenté de se relancer à West Ham puis à Anderlecht, Samir Nasri a cette fois décidé qu’à 34 ans l’heure était venue de ranger ses crampons au placard. Mais l’ancien milieu offensif n’en a pas fini avec le football, puisqu’il vient d’intégrer l’équipe des consultants de Canal+ pour la Ligue des champions. Et c’est dans ce cadre que Samir Nasri sera présent mardi soir sur la chaîne cryptée à l’occasion du match entre le Paris Saint-Germain et son ancien club, Manchester City, où il a été sous contrat entre 2011 et 2017. S’exprimant dans le Journal du Dimanche, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille explique qu’avant de s’engager avec le club anglais, il avait eu un contact très avancé avec le Paris Saint-Germain, alors même que le PSG venait d’être racheté par Qatar Sport Investments.

Nasri au PSG, Leonardo et Al-Khelaifi ont tenté

Revenant sur cet épisode, Samir Nasri avoue que sa relation avec Leonardo avait justifié cet intérêt du club de la capitale. « Si cela aurait été possible de signer au PSG en 2011 en tant que Marseillais ? L’amour du maillot est, certes, un peu galvaudé aujourd’hui, mais je suis né, j’ai été formé et j’ai joué à Marseille. Ça aurait été délicat. Mais j’ai apprécié la démarche, car c’était au tout début du projet. Leonardo m’a aussi voulu à l’Inter et à Milan. Il a toujours été franc et droit avec moi, comme Nasser (Al-Khelaifi). Dans le football actuel, c’est très rare la loyauté. Avec Leonardo on s’est finalement retrouvé quand il est devenu entraîneur d’Antalyaspor, j’aurais aimé bosser un peu plus longtemps avec lui », avoue Samir Nasri, qui n'avait finalement pas signé au Paris Saint-Germain il y a dix ans et a rejoint Manchester City.