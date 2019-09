PSG : Salah out, Liverpool lance l'opération Mbappé 2020

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Avoir dans son effectif un joueur tel que Mohamed Salah et le pousser vers la sortie, est-ce possible ? Selon la presse britannique, toujours très imaginative, oui. L’information est à prendre avec des pincettes, mais elle a le mérite d’exister. Selon les informations du Daily Mirror, Liverpool songe sérieusement à vendre à prix d’or l’international égyptien l’été prochain, en dépit de ses performances sportives tout simplement étourdissantes depuis plus de deux saisons. Ce départ, qui ferait l’effet d’une bombe Outre-Manche, aurait pour but de financer un achat particulièrement coûteux…

Celui d’un certain Kylian Mbappé, quasiment jamais associé à Liverpool depuis le début de sa carrière. Les Reds, vainqueurs de la Ligue des Champions, aimeraient effectivement se mêler à la lutte pour obtenir la signature du Parisien l’été prochain en dépit de l’intérêt plus que concret d’un Real Madrid prêt à tout pour arriver à ses fins. S’il venait à vendre Mohamed Salah puis à échouer dans le dossier Kylian Mbappé, le club anglais pourrait alors se rabattre sur un autre prodige de la même génération, l’explosif Jason Sancho du Borussia Dortmund. Le mercato estival de 2019 est à peine terminé que déjà, la presse britannique est en grande forme et se projette sur l’été prochain.