PSG : Kylian Mbappé, l'incroyable retournement !

Annoncé comme partant au Real Madrid il y a quelques jours, Kylian Mbappé pourrait réserver une surprise XXL aux supporters du PSG.

La presse espagnole a mis le feu jeudi en annonçant que Kylian Mbappé avait donné son accord à Florentino Perez et Zinedine Zidane pour rejoindre le Real Madrid la saison prochaine. Alors qu’il est sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2022, et que Leonardo insiste pour le prolonger, les médias madrilènes étaient convaincus que cette fois le champion du monde français avait dit oui aux Merengue. Mais très rapidement, le clan Mbappé avait fait savoir que tout cela n’était qu’un pur fantasme et que l’attaquant du PSG n’avait aucunement discuté avec les dirigeants du Real Madrid et encore moins donné son accord afin qu’ils négocient avec Nasser Al-Khelaifi dans l’optique du prochain marché des transferts. Visiblement pas perturbé par toute cette agitation, Kylian Mbappé a rendu une superbe copie contre Strasbourg, y allant de son but.

Et c’est dans ce climat que Saber Desfarges, journaliste qui travaillait notamment sur la chaîne Téléfoot, a annoncé que contrairement aux rumeurs, Kylian Mbappé est pour l’instant plutôt proche de signer une prolongation avec le Paris Saint-Germain que de partir au Real Madrid ou ailleurs. « Kylian Mbappé qui reste au PSG, la donne prend de l’épaisseur. Les positions du PSG et de Mbappé se sont rapprochées ces derniers jours. Pas d’accord, mais les négociations avancent bien. À l’instant T, la tendance est à une prolongation et non à un départ au Real Madrid », a annoncé, via les réseaux sociaux, le journaliste spécialisé. Bien évidemment tout cela reste à confirmer, mais forcément du côté de Leonardo et Nasser Al-Khelaifi on doit décupler les efforts afin de conserver Kylian Mbappé, les performances de la star française en Ligue des champions ayant tué les critiques apparues après les prestations de l'attaquant avec l'équipe de France.