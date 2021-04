PSG : Sagnol accuse Paris « d’acheter sa place chez les grands »

Dans : PSG.

Le Paris Saint-Germain est qualifié pour la deuxième saison consécutive pour les demi-finales de la Ligue des champions. Pour Willy Sagnol, le PSG n'a pas réellement à se battre pour en arriver là.

Nasser Al-Khelaifi n’a pas masqué sa joie après la qualification du Paris Saint-Germain pour le dernier carré de la Ligue des champions, le PSG ayant tourné le dos à ses mauvaises habitudes du passé qui voyaient le club de la capitale se faire sortir précocement. Même si on ne sait pas si la formation de Mauricio Pochettino réussira à décrocher la C1, il faudra d’abord éliminer Manchester City, le président parisien a été clair : « Cette année, nous avons battu Barcelone, le Bayern, deux grandes équipes et ça veut dire beaucoup. On est un grand club (…) Quand nous sommes arrivés à Paris, notre objectif était d'atteindre le niveau des grands clubs de la Ligue des champions. » Des propos qui ont fait réagir Willy Sagnol, ancien joueur du Bayern Munich notamment, et qui désormais est sélectionneur de la Géorgie.

Pour Willy Sagnol, le Paris Saint-Germain n’est pas devenu « un grand d’Europe » par le seul fruit de son travail. « Ils ont acheté une place parmi les grands, et ce n’est pas péjoratif de dire ça. Mais l’important c’est d’y rester, la victoire en C1 qu’ils ambitionnent, ça doit être le début de quelque chose, pas une fin en soi. Donc on jugera dans quelques années, lance, dans le Journal du Dimanche, Willy Sagnol, qui en remet une couche sur la dimension du PSG. Quand les joueurs viennent dans des clubs tels que le Bayern ou le Real Madrid, ils ne veulent pas en partir. Les débats sur les prolongations n’existent pas, ou alors pour un joueur qui est là depuis dix ans. Or, à Paris, on a l’impression qu’ils veulent tous partir à un moment donné. » Un bon tacle par derrière quoi qu'en dise l'ancien international tricolore.