PSG : Sa rencontre avec Zidane, Mbappé rigole encore

Convoité par le Real Madrid pour l’été prochain, Kylian Mbappé a déjà visité les installations de la Maison Blanche pendant son adolescence. Un drôle de souvenir pour l’attaquant du Paris Saint-Germain.

Dans une déclaration qui avait agité la presse espagnole, Zinédine Zidane s’était dit « amoureux » de Kylian Mbappé, sa cible pour le prochain mercato. Et pour cause, l’histoire entre le coach du Real Madrid et l’attaquant du Paris Saint-Germain a commencé il y a bien longtemps. Pendant son adolescence, le futur crack avait reçu une invitation des Merengue pour se rendre à leur centre d’entraînement en compagnie du champion du monde 1998. Quelques années plus tard, le Parisien se souvient très bien de ce moment qu’il a raconté dans une lettre au site The Players Tribune.

« Juste avant mon 14e anniversaire, j’ai eu une incroyable surprise, a confié Mbappé. Mon père a reçu un appel de quelqu’un du Real Madrid qui m’invitait en Espagne pour un stage d’entraînement pendant les vacances scolaires. C’était un choc parce qu’ils ont carrément dit à mon père, "Zidane voudrait voir votre fils." A cette époque-là, Zizou était le directeur sportif du club. Bien sûr, j’étais aux anges. Je voulais absolument y aller. Je n’oublierai jamais le moment où on est arrivé au centre d’entraînement depuis l’aéroport. Zidane nous a accueillis sur le parking près de sa voiture et c’était une très belle voiture, bien sûr. »

« Je ne sais pas pourquoi j’ai dit ça »

« On s’est dit bonjour et il m’a proposé de me conduire au terrain pour l’entraînement. Il montrait le siège passager, genre, "vas-y, monte." Mais je me suis liquéfié et j’ai demandé, "Je dois enlever mes chaussures ?" Ahahaha ! Je ne sais pas pourquoi j’ai dit ça, a avoué l’attaquant. Mais c’était la voiture de Zizou ! Il a trouvé ça très marrant. Il a répondu, "Bien sûr que non, allez, monte." Il m’a conduit jusqu’au terrain d’entraînement et je me disais dans ma tête, je suis dans la voiture de Zizou. Je suis Kylian de Bondy. Ce n’est pas vrai. Je dois encore être en train de dormir dans l’avion. Parfois, même quand tu vis vraiment quelque chose, cela te paraît être comme dans un rêve. » Reste à savoir si Mbappé a toujours cette envie de s’entraîner sous les yeux de Zidane…