PSG : Sa blessure oubliée, Kimpembe se voit pilier à Paris et en Bleu

Dans : PSG, Equipe de France.

Débarrassé de sa pubalgie, Presnel Kimpembe savoure son retour à la compétition cette saison.

Il faut dire que tout n’a pas été simple pour le défenseur central du Paris Saint-Germain, qui n’a pas passé le même été que ses coéquipiers. « La préparation est très importante, la mienne a été particulière et plus longue, a confié le Parisien aux médias. L'objectif est atteint, il fallait que je revienne bien physiquement et je le ressens. » En effet, Kimpembe retrouve peu à peu son meilleur niveau, lui qui avait déçu la saison dernière.

« Personnellement, je sais me remettre en question, a assuré l’international français, que certains accusaient d’avoir pris la grosse tête après la Coupe du monde remportée. Ma dernière saison n'était pas bonne. Je suis un compétiteur, donc ça me tenait à cœur de revenir au niveau. Ça a forgé mon caractère. » Il n’empêche que le titi parisien n’est pas encore un titulaire indiscutable. Certes, Marquinhos semble s’installer au milieu. Mais la recrue Abdou Diallo représente un concurrent à ne pas négliger.

« Chaque chose en son temps »

« C'est un objectif d'être un titulaire indiscutable, c'est normal quand on est un compétiteur. Cela me tient aussi à cœur chez les Bleus, mais chaque chose en son temps, a tempéré Kimpembe. Ça reste dans un coin de ma tête et je travaille pour ces objectifs. » En tout cas, le champion du monde fait toujours partie des plans du sélectionneur Didier Deschamps, qui l’a convoqué lors du dernier rassemblement de l’équipe de France.