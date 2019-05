PSG : Sa blessure au pied, Neymar n’en sera jamais débarrassé

Dans : PSG, Ligue 1.

Victime d’une fracture du cinquième métatarse l’année dernière, Neymar s’est de nouveau blessé au pied droit cette saison.

Résultat, le meneur de jeu a encore manqué des mois décisifs dans l’exercice du Paris Saint-Germain. Et ce n’est peut-être pas terminé. Certes, le Brésilien remis de sa blessure a pu reprendre normalement et pourra disputer la Copa América avec la Seleção le mois prochain. Mais d’après le médecin Jean-Marcel Ferret, ancien membre du staff médical de l’équipe de France (1993-2004), Neymar a de grandes chances de rechuter à l’avenir.

« Le métatarse est un petit os très fragile, très léger et plein d’air. Il est très long à se ressouder, a confié le spécialiste à France Football. Les médecins qui l’ont opéré la première fois lui ont mis une vis. C’est assez paradoxal, puisque ça solidifie l’os, mais, en même temps, ça le fragilise. C’est une blessure qui peut être handicapante sur le long terme. Il existe des risques de récidive. J’ai connu des joueurs qui ont rechuté jusqu’à cinq fois. On ne donne pas toujours le temps au temps, alors que c’est très important. »

Neymar doit être patient

« Il faut retravailler les muscles qui permettent la stabilisation de la cheville. Il faut rétablir un équilibre entre les différents muscles pour bien protéger le métatarse, a-t-il conseillé. Ce n’est pas une bonne blessure pour les footballeurs. Et les nouvelles chaussures n’aident pas du tout. Elles augmentent les contraintes, tellement elles sont fines. Après, je n’ai jamais vu un footballeur avoir sa carrière gâchée à cause de cette blessure. Il faut juste prendre son temps et laisser l’os bien se ressouder. » Et éviter de se faire « attraper » par ses adversaires…