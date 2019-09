PSG : Roustan c'est l'anti-Riolo sur le cas Verratti !

Dans : PSG, Ligue 1.

S'il y a bien un joueur qui ne laisse personne indifférent au Paris Saint-Germain c'est bien Marco Verratti. Génial pour les uns, inconstant pour les autres, fêtard peu professionnel, métronome du PSG, le natif de Pescara est notamment une des cibles préférées de Daniel Riolo, lequel en a remis vendredi une couche concernant le vrai rôle de Marco Verratti au Paris SG. Interrogé via les réseaux sociaux sur le cas de Petit Hibou, Didier Roustan est lui monté au créneau afin de défendre le milieu de terrain italien du PSG.

Car pour le journaliste, adepte d'une certaine forme de romantisme dans le football, Marco Verratti est un atout majeur du Paris Saint-Germain. « J’ai l’impression que beaucoup de gens ne réalisent pas l’importance de Verratti pour le PSG, ça me parait assez fou quand même. Il a été selon moi, en moyenne on dira, l'un des 3 joueurs les plus importants sur ces 5-6 dernières saisons et vous voulez l’écarter ? Etant souvent seul au milieu (depuis la lente fin de Motta et le départ de Matuidi - en ce sens Gueye lui fera du bien - parce que Draxler, Alves etc et même Rabiot si inconstant..), il devait compenser à lui seul beaucoup de manques », explique Didier Roustan, totalement opposé à la vision Riolo-esque concernant Marco Verratti.