PSG : Rothen pousse les Ultras pour faire tomber Messi

Par Mehdi Lunay

Dimanche, le PSG affrontera Rennes en Ligue 1 pour son premier match au Parc depuis l'élimination européenne à Munich. Au vu de sa copie ratée en C1, Lionel Messi pourrait être chahuté par le public parisien. Injuste et excessif ? Pas pour Jérôme Rothen.

Une affiche intéressante, peut-être un beau et chaud après-midi et un 11e titre de champion de France en vue : PSG-Rennes devrait normalement être synonyme de fête au Parc des Princes. Malheureusement, c'est une consolation bien maigre après l'énorme déconvenue européenne. Le PSG est encore sorti en huitièmes de finale de la Ligue des champions et cela sans gloire. Les Parisiens ont peu existé lors des deux confrontations face au Bayern. C'est d'autant plus grave au vu des stars alignées sur le terrain, notamment le septuple Ballon d'Or Lionel Messi.

Siffler Messi, un droit légitime pour les supporters du PSG

Si étincelant lors du sacre mondial des Argentins au Qatar, Messi a été transparent en C1. Un contraste qui agace les supporters du PSG. Pour ce premier match à domicile depuis l'élimination européenne, on peut craindre un traitement spécial pour Messi, à l'instar de PSG-Bordeaux en mars 2022. Ce jour-là, les ultras parisiens avaient copieusement sifflé Messi et Neymar après leur match raté au Real Madrid. Certains spécialistes s'étaient émus de ce traitement réservé au probable meilleur joueur de tous les temps. Les supporters doivent-ils être plus indulgents envers Messi ? Pas pour Jérôme Rothen, lequel estime que les supporters proches de leur club doivent exprimer leur ras-le-bol.

🎙 @RothenJerome : "Bien sûr que tu peux siffler Messi, c'est un joueur comme un autre. Les supporters eux ils sont là à vie. Messi ne va pas les voir, il n'en a rien à faire d'eux." pic.twitter.com/GPU8oG5ciZ — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) March 17, 2023

« Que ça soit Messi ou un autre. […] Bien sûr que tu peux le siffler, c’est un joueur comme un autre. Sinon, il faut faire autre chose, il faut faire un autre sport, va dans une équipe où t’es sûr d’être respecté comme la star planétaire que tu es. Pas de problème, va dans ces championnats-là, dans ces équipes-là. Il y aura moins de supporters comme moi qui restent sur leur faim depuis qu’il a signé au PSG. […] Après, les sifflets il en faut mais pas que Messi. […] Les supporters qui veulent se faire entendre, quel est le moyen pour eux ? Je rappelle qu’ils sont l’âme du club [...] En plus, Messi ne va jamais les voir. Donc, oui, Messi peut être sifflé et, s’il l’est, ça ne me choquera pas ! », a t-il clamé dans Rothen s'enflamme sur RMC. A trois mois d'un divorce annoncé au mercato, rien n'empêche la sévérité des supporters parisiens. Le deuil de Messi au PSG est sans doute déjà fait.