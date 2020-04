PSG : Rothen humilié par un supporter, Ben Arfa va adorer

Dans : PSG.

En cette période de confinement, Jérôme Rothen se retrouve régulièrement au cœur de l’actualité. Pour ses clashs avec Serge Aurier… mais pas seulement.

Et pour cause, cette période sans compétition permet à certains anciens footballeurs de se remémorer quelques moments insolites. C'est le cas de Didier Digard, lequel a raconté dans les colonnes du journal L’Equipe une anecdote croustillante sur Jérôme Rothen lors de la saison 2007-2008. Un jour de match, l’actuel consultant de RMC a notamment été la cible d’un supporter, lequel l’a véritablement envoyé dans les cordes en le comparant au très controversé Hatem Ben Arfa.

« La saison était catastrophique et les supporters étaient venus au club. Rothen sort pour leur parler. L'été d'avant, il avait failli signer à Lyon. Il reste et au final, il se retrouve avec un beau contrat à ​Paris. Donc il sort, et au lieu de défendre l'équipe, il dit à un jeune : 'mais regardez, je suis là alors que j'aurais pu signer à ​Lyon.' Là, le jeune le regarde et lui dit : 'je t'arrête tout de suite, tu n'aurais pas joué à Lyon, Ben Arfa, il est cent fois meilleur que toi!' J'étais juste derrière, je n'en pouvais plus. Je me suis étouffé » a indiqué Didier Digard, dont l’anecdote fera assurément sourire Jérôme Rothen même si sur le coup, l’ancien milieu gauche du Paris Saint-Germain a certainement été froissé par cette critique. Ce petit clash entre un joueur et un supporter reste toutefois bon enfant, contrairement aux clashs assez pathétiques entre Jérôme Rothen et Serge Aurier…