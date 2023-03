PSG : Rothen humilie Galtier et ses arguments bidons

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a logiquement été battu par le Stade Rennais ce dimanche en Ligue 1. Après la rencontre, Christophe Galtier n'a pu que déplorer le manque de profondeur de son banc, chargeant une nouvelle fois les jeunes...

A Paris, la trêve internationale devrait faire du bien. Le club de la capitale vient de subir une nouvelle défaite en Ligue 1 face à Rennes et doit déplorer un grand nombre de joueurs blessés. Face aux Bretons ce dimanche, Christophe Galtier a dû faire appel à pas mal de jeunes pour compléter son banc de touche. Et il n'a pas manqué de le rappeler en conférence de presse. Une sortie maladroite qui en a agacé plus d'un parmi les fans et observateurs du PSG. C'est notamment le cas de Jérôme Rothen, qui en a marre des excuses trouvées par l'ancien coach de Saint-Etienne alors qu'il en est en partie responsable.

Galtier et ses excuses, Rothen n'en peut plus

Galtier : « Mettez-vous à la place des joueurs qui préparent un match, qui voient 8 joueurs absents et qui rentrent dans le vestiaire avec des jeunes du centre de formation qu’ils ont dû voir une ou deux fois à l’entraînement. » pic.twitter.com/niBrZislAB — Actu Foot (@ActuFoot_) March 19, 2023

Sur l'antenne d'RMC, le consultant n'a pas épargné Galtier et ses arguments un peu faciles selon lui. « Ce n'est pas la première fois qu'il s'en prend aux jeunes. Tu me parles du banc de touche, sur le banc de touche il y a 60 millions. Ce ne sont pas les jeunes le problèmes, ce sont tes choix. Arrêtez de me parler des blessures, s'il y a autant de blessés c'est de votre faute. Pourquoi tu mets Bernat axe droit alors qu'il est gaucher ? Tu parles des absences mais te fous pas de nos tronches ? Y'avait le milieu titulaire et Messi-Mbappé. Tu as 6 joueurs pour nous montrer des choses mais il nous montre que dalle. Tout ce qui est montré, c'est des ballons pour Mbappé. Les buts ne sont pas rentrés et en face, tu as des équipes qui jouent comme des équipes. Les blessés, c'est que vous bossez mal », a notamment pester Jérôme Rothen, excédé par les attitudes globales au PSG, dont celle de Galtier. Le coach du PSG devrait néanmoins terminer la saison avec le club de la capitale, toujours d'après RMC. Les champions de France ne veulent pas se précipiter et n'ont pas encore trouvé le remplaçant idoine.