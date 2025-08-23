PSG ‍: Rodrigo Mora détourné par l'Arabie Saoudite

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain durant ce mercato estival, Rodrigo Mora ne poursuivra certainement pas sa carrière en Ligue 1 puisque l’attaquant de FC Porto semble prendre la direction de l’Arabie Saoudite.

L’Arabie Saoudite est clairement le nouvel eldorado des footballeurs européens, même les plus jeunes. Alors qu'auparavant les joueurs partaient dans des destinations exotiques en fin de carrière pour encaisser le maximum d’argent possible avant de prendre la retraite, la donne a changé au cours des derniers mois. Si plusieurs talents de Ligue 1, comme Nathan Zézé, ont pris la direction de l’Arabie Saoudite, d’autres grands espoirs européens ont fait ou vont faire le même chemin avant la fermeture du marché des transferts. Cela devrait probablement être le cas de Rodrigo Mora. Très bon sous le maillot du FC Porto, l’attaquant de 18 ans a effectivement de grandes chances de poursuivre sa carrière chez les Saoudiens. « Le FC Porto et Al Ittihad se réuniront ce week-end pour tenter de parvenir à un accord concernant le transfert de Rodrigo Mora. La possible sortie de Rodrigo Mora avance. Les Saoudiens sont prêts à atteindre la clause de 70M€ », explique le média Mercado Azul sur les réseaux sociaux.

Le PSG laisse Al Ittihad dans son délire pour Mora

Alors que sa carrière ne fait que commencer, le Portugais a donc décidé de poursuivre sa carrière en Saudi Pro League, un championnat en plein développement, mais qui est encore loin du niveau en Europe. Mais grâce à d’énormes sommes d’argent et avec des joueurs de renom comme Moussa Diaby, Karim Benzema, Houssem Aouar, Ngole Kanté, Al Ittihad arrive à devancer la concurrence de clubs comme le PSG dans ce dossier. Représenté par Jorge Mendes, comme Vitinha, João Neves, Bradley Barcola ou Gonçalo Ramos, Mora a un temps été évoqué du côté de Paris, qui est à la recherche d’un renfort offensif durant ce mercato. Mais alors qu’Al Ittihad est prêt à sortir d’énormes chèques, que ce soit au niveau de l'indemnité de transfert ou du salaire, le PSG a préféré ne pas suivre l’allure pour un joueur à fort potentiel mais qui n’aurait pas encore eu le niveau pour s’imposer directement dans l’équipe championne d’Europe en titre.