PSG ‍: Rodrigo Mora arrive, Paris a gagné

Déterminé à recruter le jeune Rodrigo Mora, le Paris Saint-Germain avance dans les négociations avec le FC Porto. Le club de la capitale a transmis une offre qui se rapproche des exigences portugaises, avec un joueur parisien inclus dans la transaction.

Pendant que le Paris Saint-Germain s’active pour le défenseur central de Bournemouth Illia Zabarnyi, la piste Rodrigo Mora n’est absolument pas enterrée. Le milieu offensif du FC Porto a bien prolongé son contrat en mai dernier. Une signature qui pourrait simplement permettre à ses dirigeants de récolter davantage pour son transfert. Dans le cadre de son réengagement jusqu’en 2030, le club présidé par André Villas-Boas a inclus une clause libératoire fixée à 70 millions d’euros.

🚨 Exclusivité @PSGInside_Actu



𝐏𝐒𝐆 : 𝐑𝐨𝐝𝐫𝐢𝐠𝐨 𝐌𝐨𝐫𝐚, 𝐓𝐨𝐦𝐚́𝐬 𝐀𝐫𝐚𝐮́𝐣𝐨 𝐞𝐭 𝐍𝐞𝐧𝐞 𝐃𝐨𝐫𝐠𝐞𝐥𝐞𝐬 – 𝐓𝐫𝐨𝐢𝐬 𝐩𝐢𝐬𝐭𝐞𝐬 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐟𝐚𝐜̧𝐨𝐧𝐧𝐞𝐫 𝐥’𝐚𝐯𝐞𝐧𝐢𝐫



Trois profils distincts émergent des cellules de recrutement parisiennes :… pic.twitter.com/dUvXXaIrJq — PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) June 13, 2025

Le montant n’a manifestement pas refroidi les Parisiens qui continuent d’avancer dans les négociations. D’après le compte PSG Inside-Actus, le Paris Saint-Germain ne s’est pas arrêté malgré le refus de sa première offre à 45 millions d’euros. Le club de la capitale envisage désormais l’envoi d’une proposition à 60 millions d’euros, sans compter divers bonus et l'ajout d’un joueur un prêt. Difficile de dire si cette tentative suffira pour faire craquer le FC Porto. En tout cas, il est clair que le récent vainqueur de la Ligue des champions se rapprocherait du montant de la clause libératoire. C’est dire la motivation du Paris Saint-Germain sur ce dossier.

Aucun doute au PSG

Considéré comme un phénomène, le milieu offensif de 18 ans fait l’unanimité au sein du club francilien. L’entraîneur Luis Enrique et le conseiller sportif Luis Campos sont sous le charme et jugent le jeune Portugais capable de s’adapter rapidement au projet parisien. Il y a donc de quoi se montrer optimiste pour Rodrigo Mora, emballé par la perspective de signer au Paris Saint-Germain après sa saison à 10 buts et 4 passes décisives en 23 matchs de championnat.