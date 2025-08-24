PSG ‍: Rodrigo Mora à Paris, tout est faux

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Longtemps annoncé dans le viseur du PSG ou encore du Real Madrid, Rodrigo Mora pourrait finalement prendre la direction de l’Arabie Saoudite. Le club parisien ne semble plus du tout actif dans le dossier de la pépite portugaise.

Considéré comme l’une des plus grandes pépites du football portugais, Rodrigo Mora a été associé à de prestigieux clubs depuis le début du mercato. Le Paris Saint-Germain bien sûr, qui a un oeil sur sa progression depuis de longues semaines, mais pas uniquement. Le Real Madrid a également été évoqué comme un club à l’affût dans ce dossier. C’est pourtant à Al-Ittihad en Arabie Saoudite que le meneur de jeu du FC Porto pourrait poursuivre sa carrière, le club de Saudi Pro League étant prêt à payer les 70 millions d’euros de la clause libératoire de Rodrigo Mora pour s’offrir un tel talent.

Ces dernières heures, l’insider Aaron Ramiro a néanmoins tenté de relancer le suspense en écrivant sur X que le PSG et Chelsea avaient eu des discussions avec les agents de Rodrigo Mora afin de le convaincre de ne pas signer en Arabie Saoudite. Une tentative de dernière minute de la part de Paris pour essayer de récupérer le joueur sur le gong ? Cette information est en réalité un énorme mensonge selon l’insider parisien Djamel, toujours bien renseigné sur l’actualité du PSG depuis quelques mois.

Le PSG laisse Rodrigo Mora à l'Arabie Saoudite

A ses yeux, ce tweet n’est absolument pas crédible et le Paris Saint-Germain n’a donc pas du tout pris d’initiative pour tenter de détourner Rodrigo Mora de l’Arabie Saoudite. La preuve que le champion d’Europe en titre ne tentera rien pour s’offrir le joueur de 21 ans, lequel a désormais de très fortes chances de poursuivre sa carrière à Al-Ittihad. Une énorme surprise qui confirme néanmoins que l’Arabie Saoudite ne se contente plus de grandes stars proches de la retraite et s’attaque de plus en plus sérieusement au marché des jeunes joueurs à fort potentiel. Sans regret pour le PSG, qui n’a jamais donné l’impression d’accélérer pour boucler l’opération durant l’été.