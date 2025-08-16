PSG ‍: Rodrigo Mora à Paris, ça brûle

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Très attentif à la situation de Rodrigo Mora depuis plusieurs semaines, le PSG pourrait bien passer à l’action la semaine prochaine. Une délégation parisienne est en tout cas attendue au Portugal.

Très calme jusqu’à présent, le mercato du Paris Saint-Germain s’est un peu accéléré avec les signatures de Lucas Chevalier et d’Illya Zabarnyi. Des renforts qui font le bonheur de Luis Enrique, lequel espère toutefois que le mercato n’est pas encore terminé dans la capitale française. Un ou deux renforts supplémentaires sont espérés par le staff parisien notamment dans le secteur offensif. Le meneur de jeu portugais Rodrigo Mora est par exemple cité de manière régulière dans le viseur du Paris SG. Ce dossier pourrait justement connaître une avancée significative la semaine prochaine.

🚨Exclusivité @PSGInside_Actu



𝐃𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐏𝐨𝐫𝐭𝐮𝐠𝐚𝐥 – 𝐋𝐞 𝐏𝐒𝐆 𝐩𝐫𝐞́𝐩𝐚𝐫𝐞 𝐮𝐧 𝐜𝐨𝐮𝐩 𝐞𝐧 𝐜𝐨𝐮𝐥𝐢𝐬𝐬𝐞𝐬



𝑼𝒏𝒆 𝒅𝒆́𝒍𝒆́𝒈𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒖 𝑷𝒂𝒓𝒊𝒔 𝑺𝒂𝒊𝒏𝒕-𝑮𝒆𝒓𝒎𝒂𝒊𝒏 𝒔𝒆 𝒓𝒆𝒏𝒅𝒓𝒂 𝒂𝒖 𝑷𝒐𝒓𝒕𝒖𝒈𝒂𝒍 𝒆𝒏 𝒎𝒊𝒍𝒊𝒆𝒖 𝒅𝒆… pic.twitter.com/kIYwirJhfp — PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) August 16, 2025

Et pour preuve, le compte spécialisé PSG Inside Actu nous apprend qu’une délégation parisienne est attendue en milieu de semaine au Portugal. Et si on ignore pour l’instant quel joueur est la cible du champion d’Europe, la probabilité que Rodrigo Mora soit au coeur des discussions est forte. « L’attaquant de 19 ans est l’une des sensations du football portugais. Bien que Campos ait publiquement démenti un intérêt il y a quelques mois, son profil plaît toujours à Paris et pourrait revenir sur la table. Cela fait un mois que Paris discute avec Porto » écrit le compte insider, qui explique que d’autres joueurs pourraient faire l’objet de discussions lors du voyage au Portugal des dirigeants du PSG.

Un voyage au Portugal la semaine prochaine

Les noms de Morten Hjulmand (Sporting), Tomas Araujo (Benfica) ou encore Samu Aghehowa (FC Porto) sont évoqués. Des pistes plus ou moins chaudes pour le Paris Saint-Germain, dont les supporters espèrent dans leur grande majorité que le voyage de Luis Campos et des recruteurs parisiens au Portugal est planifié pour avancer sur le recrutement de Rodrigo Mora. Egalement surveillé par le Real Madrid, le milieu offensif de 18 ans est considéré comme la plus grosse pépite du football portugais. Il faudra toutefois sortir le carnet de chèques pour se l’offrir, sa clause libératoire atteignant les 100 millions d’euros depuis sa prolongation en avril dernier.