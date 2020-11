PSG : Roberto Mancini à la place de Tuchel ? Leonardo en rêve

Dans : PSG.

Roberto Mancini fait des prouesses avec l'Italie, mais son nom est cité du côté du Paris Saint-Germain afin de remplacer Thomas Tuchel.

Sous les ordres de Roberto Mancini, la Squadra Azzura a retrouvé des couleurs. Sans aucun doute, les coéquipiers de Marco Verratti feront partie des outsiders de l’Euro. Ce renouveau de l'Italie est en grande partie du à son entraîneur Roberto Mancini, lequel a fait un énorme travail afin de redorer le blason de la sélection italienne. A l’instar de Didier Deschamps en Equipe de France, l’ex-manager de Manchester City s’imagine travailler sur le très long terme à la tête de l’équipe nationale italienne. Une décision que regrette très fortement Leonardo puisque selon les informations de Calcio Mercato, le directeur sportif du Paris Saint-Germain a très envie de convaincre le natif de Jesi de prendre la succession de Thomas Tuchel…

Sous contrat avec la fédération italienne de football jusqu’en juin 2022, Roberto Mancini fait effectivement partie de la short-list de Leonardo dans l’optique de remplacer Thomas Tuchel à l’issue de la saison au Paris Saint-Germain. Vraisemblablement, cette volonté absolue du directeur sportif parisien restera un rêve. Car, bien que flatté par l’intérêt du champion de France en titre, Roberto Mancini est focus sur l’Euro, et plus encore sur la Coupe du monde 2022 au Qatar. On apprend par ailleurs que le PSG n’était pas le seul club intéressé par Roberto Mancini puisque la Juventus Turin s’est également renseignée sur le sélectionneur de l’Italie, avant de vite comprendre qu’elle n’avait aucune chance de rafler la mise. Par la suite, la Vieille Dame a ainsi nommé Andrea Pirlo en remplacement de Maurizio Sarri. Reste maintenant à voir quel entraîneur Leonardo choisira, mais la piste Roberto Mancini confirme que le directeur sportif du PSG a un faible pour les Italiens. Ce qui place automatiquement Massimiliano Allegri comme un candidat crédible à la succession de Thomas Tuchel.