PSG : Riolo supplie Al-Khelaifi de ramener Leonardo à la maison

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Le départ de Leonardo étant désormais officiel, le Paris Saint-Germain va-t-il passer à l'action pour recruter son ex directeur sportif ?

Les fans du Paris Saint-Germain aimeraient beaucoup le revoir dans la capitale française, où il a occupé le rôle de directeur sportif lors de l’arrivée de QSI en 2011. Et les fans du PSG ne sont pas les seuls. Effectivement, de nombreux observateurs réclament également le come-back de Leonardo, à commencer par Daniel Riolo, qui a expliqué sur RMC que le retour de Leonardo était la meilleure chose qui pouvait arriver à Paris.

« Si Leonardo arrête avec Milan, bien sûr qu’il faut le faire revenir. C’est l’homme de la base, des origines du projet. Opter finalement pour : on enlève le clan des Portugais et Antero Henrique, on met Leonardo, on garde Tuchel et là Tuchel n’aura pas l’impression d’être sous-tutelle. Leonardo viendrait avec un profil de président bis, parce que peut-être que Nasser avec toutes ses activités va prendre un peu de recul. En tous cas, Leonardo aura un rôle effectif très important. Je pense que le PSG doit saisir l’opportunité. Ils ont confirmé Tuchel, et bien qu’ils continuent avec lui. Après, il y aura tout le sportif à gérer, à recadrer tout le monde parce que c’est quand même parti dans tous les sens » a estimé Daniel Riolo, pour qui Leonardo est l’homme parfait afin de recadrer tout le monde à Paris.