PSG : Riolo s'enflamme pour le Maestro Kimpembe, c'est fou

Auteur d’un match solide à Monaco, Presnel Kimpembe a marqué des points aux yeux de Daniel Riolo, qui apprécie les caractéristiques de l’international français du PSG.

Le PSG a-t-il changé ? Ou bien est-ce Daniel Riolo qui s’est adouci ? En tout cas, le consultant a décidé de souligner le travail et l’importance de Presnel Kimpembe, l’une de ses têtes de Truc préférées. Depuis l’élimination en Ligue des Champions par Manchester United la saison dernière et les excuses théâtrales du défenseur français, le champion du monde n’est pas épargné par les consultants, qui le jugent loin de son meilleur niveau et très hautain. S’il avoue que le défenseur parisien peut encore corriger son attitude, sa présence permet aussi de muscler le jeu d’une équipe du PSG très joueuse, et qui a aussi besoin de joueurs d’impact sur le plan défensif.



« Kimpembe, j'ai aimé son match. Et pourtant, c'est un mec qui est susceptible de faire des boulettes, il a parfois du dilettantisme quand il va au contact, en touchant le ballon, mais tout compte fait, c'est un gars qui apporte une densité physique dans une équipe qui veut jouer offensif avec quatre mecs devant. Cette équipe du PSG, on l'a peu dit, quand elle a échoué en Ligue des Champions, elle manquait de densité physique. On s'est peu attardé sur ça, on a souvent parlé du caractère aussi », a fait savoir le consultant de RMC, qui sait que la présence de Kimpembe dans les gros matchs dépend beaucoup de la volonté de Thomas Tuchel de faire jouer Marquinhos en défense ou au milieu de terrain.