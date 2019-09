PSG : Riolo rêve d’un changement de capitaine à Paris

Dans : PSG, Ligue 1.

Impressionnant à Lyon où il a livré l’un de ses meilleurs matchs depuis longtemps, Thiago Silva est le capitaine, le leader et le joueur le plus expérimenté sous le maillot parisien à l'heure actuelle.

Mais pour beaucoup, l’international brésilien a peut-être fait son temps avec le brassard. Souvent nerveux ou en-dessous de son niveau dans les gros matchs européens, l’ancien milanais possède la confiance de Thomas Tuchel, et de Leonardo qui l’a fait venir d’Italie en 2012. Mais pour que les choses bougent réellement à Paris, il serait temps que le PSG mette en avant Marquinhos selon Daniel Riolo, qui a apprécié la prise de parole de ce dernier après le match perdu contre Reims, alors même qu’il était simplement entré en jeu en seconde période.

« La conclusion est revenue à Marquinhos (le vrai capitaine de cette équipe) qui a fustigé l’attitude déplorable de l’équipe lors de cette défaite. Il aurait pu élargir aux autres matchs de L1 de cette saison. Non, le résultat ne cache pas tout! Attitude, état d’esprit, confiance… Tout ce qui se passe dans la tête d’un joueur ou d’un groupe est souvent mis dans le mot valise: mental ! » a souligné le consultant de RMC, pour qui le compère de Thiago Silva représente plus ce nouveau PSG déterminé à chasser les démons du passé avec une équipe plus combattive et humble cette saison.