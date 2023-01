PSG : Verratti gratuitement humilié par Riolo

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Entre Daniel Riolo et Marco Verratti, ce n'est pas l'amour fou. Et ces dernières heures, le consultant vient encore de se payer le milieu de terrain du PSG.

Marco Verratti fait le bonheur du PSG depuis son arrivée au club en 2012. L'Italien a vite conquis les fans et observateurs du club de la capitale avec son style de jeu et sa personnalité attachante. Cependant, l'ancien de Pescara a quelques détracteurs, qui pensent que sa progression est décevante, comme son niveau global au PSG. C'est notamment le cas de Daniel Riolo. Le consultant d'RMC ne perd jamais une occasion de descendre le champion d'Europe. Et il n'est pas prêt de s'arrêter puisque ces dernières heures, Daniel Riolo n'a pas hésité à faire une série de tweets chambreurs à l'égard de Marco Verratti.

Riolo provoque encore Verratti

Bon maintenant faut compter le nombre de milieux de terrain devant lui…. J’ai peur 😰 — Daniel Riolo (@DanielRiolo) January 27, 2023

Daniel Riolo s'est en effet appuyé sur un classement du Guardian concernant les 100 meilleurs joueurs 2022 dont Verratti ne fait pas partie pour l'afficher publiquement. « Donc le journal The Guardian, truc genre sérieux quand même a sorti un classement des 100 meilleurs joueurs 2022. Bon et bien on va voir a quel place se trouve l’idole du Parc… top 10 minimum forcément ….. » ; « Merde il n’est pas top 10…. Je continue » ; « Merde il n’est pas top 50 !!! » ; « Comment ça ?? Mais comment le 6 du PSG que le monde entier admire peut ne pas être dans le top 100 !!!! » ; « Bon maintenant faut compter le nombre de milieux de terrain devant lui…. J’ai peur » ou encore « Bon a 25 j’ai arrêté de compter … ça devenait insoutenable », a notamment indiqué l'homme fort de l'After sur RMC. De quoi encore une fois faire réagir les amoureux du PSG, toujours prompts défendre Marco Verratti. Ce dernier aura sans doute hâte de faire taire certaines critiques à son sujet, lui qui peine à retrouver son meilleur niveau depuis le début de l'année 2023.