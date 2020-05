PSG : Riolo défonce le mytho complet sur le Paris SG

Dans : PSG.

Il y a tout juste un an, le Paris Saint-Germain officialisait le grand retour de Leonardo au poste de directeur sportif.

Un gros coup de la part de Nasser Al-Khelaïfi, tant le Brésilien est aimé chez les supporters parisiens. Mais ces dernières semaines, peu d’informations filtrent sur les relations entre les deux hommes et la manière dont les rôles ont été distribuées en interne. Parfois, certaines tensions sont évoquées. Des « fake-news » selon Daniel Riolo, lequel a lâché ses scoops dans un entretien accordé à PSG-Community. Pour le journaliste de RMC, tout est carré dans le vestiaire depuis le retour de Leonardo, lequel gère parfaitement sa barque.

« C'est mieux au club, mais on le savait qu'avec Leonardo cela allait mieux fonctionner et que chacun allait être à sa place. On avait besoin de son retour. On a beaucoup progressé. Maintenant, j'espère qu'il ne cède pas tout aux joueurs. C'est vrai que le PSG est le club qui fait le plus parler en France, mais il y a énormément de fake news sur les histoires en interne, sur les ambiances qui ne seraient pas bonnes. Franchement, ça va beaucoup mieux qu'on le dit » a indiqué Daniel Riolo. « L'ambiance entre les mecs, la volonté des uns et des autres de rester alors que quand tu lis les médias tout au long de l'année tu as l'impression que tous les joueurs veulent se casser, que ça ne va pas, etc... C'est du mytho complet ! Certes, il y a des moments de crise, mais je te dirais c'est comme dans les clubs. Il y a eu des moments où on n'a pas été fort en institution parce que ça partait dans les sens et des mecs n'étaient pas forcément respectés, mais là avec Leonardo et Nasser (Al-Khelaïfi) qui a pris du recul ça se passe plutôt très bien. Il n'y a pas de problème. Le vestiaire est bien contrairement à ce que l'on peut lire » a-t-il conclu. Des déclarations qui rassureront les supporters parisiens, lesquels ont totalement confiance en Leonardo.