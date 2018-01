PSG : Riolo déchire L’Equipe, le journal anti-Paris

Dans : PSG, Ligue 1.

Quelques semaines avant les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, la presse espagnole prend un malin plaisir à perturber le Paris Saint-Germain, futur adversaire du Real Madrid.

Le principal atout de nos confrères ibériques : la rumeur envoyant Neymar chez le champion d’Espagne l’été prochain. Une tendance que le journal L’Equipe confirme régulièrement en France, quitte à participer à la tentative de déstabilisation avec des informations démenties. Résultat, certains journalistes français comme Pierre Ménès et Geoffroy Garétier ont dénoncé le quotidien sportif, tout comme Daniel Riolo.

« Le climat a atteint un niveau que très franchement je pensais ne jamais voir en France parce que je pensais que nos médias ne feraient pas ça, a réagi le consultant de RMC. Je pense que là, on n’est pas en Angleterre, on est en Angleterre au niveau des chiottes. On a atteint ce niveau-là. Si ton information, quelle qu’elle soit, a une incidence sur le terrain et qu’elle est réelle, aucun problème tu peux le dire… »

Riolo et les inventions de L’Equipe

« Ce que j’appelle le truc de chiotte, c’est l’invention. C’est créer l’histoire, a-t-il poursuivi. Un journaliste brésilien a quand même dénoncé une énorme fake news. Tout ce qu’on dit, à savoir que limite Neymar va faire exprès de mettre le bordel pour pouvoir partir au mois de juin, le climat qui est atteint aujourd’hui dans les ragots et qui vont être entretenus en Espagne car on veut la petite guéguerre avant le match, on est rentré dans une logique d’intox terrible, et là c’est l’invention et il faut faire très attention. »

« Si ta source ce n’est pas de l’eau qui coule mais du caca… Tout ça est inhabituel, nous sommes dans une situation où un média cherche absolument l’échec d’un club, jamais ça n’est arrivé à ce point. C’est une ligne éditoriale du journal lui-même qui dure depuis plus d’un an », a rappelé Riolo qui, lui aussi, manque peut-être un peu d’objectivité en tant que supporter du PSG.