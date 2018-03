PSG : Riolo confirme l’impensable, ça sent le départ pour Neymar

Dans : PSG, Mercato.

Absent des débats pour le match face au Real Madrid, Neymar a tout de même pu voir, à l’aller comme au retour, ce qui manquait encore au PSG pour se mettre au niveau des plus grands clubs européens.

Au final, Paris est sorti de manière très décevante de la Ligue des Champions et ce dès le début du mois de mars, ce qui pose forcément des questions pour l’avenir de l’équipe, de l’entraineur et des joueurs. D’ailleurs, c’est l’un d’entre eux qui a directement relancé la rumeur d’un transfert de Neymar dès cet été, puisque dans la presse, Marquinhos s’était confié sur l’avenir de son compatriote. « Surtout je lui demande de rester, il faut qu'il ait confiance en notre projet, en notre équipe, en notre staff », avait livré le défenseur central. Une déclaration qui inquiète au plus haut point Daniel Riolo, pour qui cela ne sent pas bon.

« Marquinhos qui demande à Neymar de rester, mais c’est horrible. C’est horrible. Le nouveau cirque du PSG, c’est « bon Dieu Neymar, surtout ne pars pas, reste avec nous ! ». Si jamais c’est ça, c’est dramatique. Si tu as besoin de baisser ton froc pour qu’il reste, c’est dramatique. On n’est pas loin de ça. C’est que ce club n’a rien compris. Thiago Silva avait déjà eu une sortie similaire, où il disait « je pense qu’il va rester mais… ». Quand on voit que ça vient des Brésiliens du club, c’est encore plus flippant », a confié le consultant de RMC, pour qui la question du départ de Barcelonais va donc vraiment se poser cet été.