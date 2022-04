PSG : Richarlison, coup de coeur confirmé pour Leonardo

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Désireux de redynamiser son secteur offensif la saison prochaine, le PSG cible l’international brésilien d’Everton, Richarlison.

Le mercato s’annonce plus agité que jamais au Paris Saint-Germain l’été prochain. Et pour cause, après la piteuse élimination dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid, le PSG souhaite procéder à une refonte en profondeur de son effectif. Dans le secteur offensif, Angel Di Maria (libre) va partir tandis que Neymar ne sera pas retenu en cas de belle offre. Julian Draxler et Mauro Icardi seront quant à eux invités à trouver un nouveau club. Ces départs, auxquels il faudra peut-être ajouter celui de Kylian Mbappé, forcent le PSG à multiplier les pistes et les prises de contact dans l’optique du prochain mercato. A en croire le site Calcio Mercato, le dossier de Richarlison est figure en haut de la pile sur le bureau de Leonardo.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Richarlison (@richarlison)

Richarlison très accessible pour le PSG ?

L’attaquant brésilien d’Everton est à l’image de son club cette saison, à savoir en difficulté. Auteur de seulement 7 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues, il n’est pas dans les standards du Paris Saint-Germain. Mais le directeur sportif parisien Leonardo compte justement sur la saison laborieuse de Richarlison pour le recruter à moindre prix. Et pour cause, le dirigeant du PSG a un véritable coup de cœur pour l’international brésilien, qu’il sait bien meilleur que ce qu’il montre cette saison. Il ne faut d’ailleurs pas remonter à très loin pour voir Richarlison briller et afficher un niveau bien plus en adéquation avec ce que recherche le Paris Saint-Germain. La saison dernière, l’attaquant des Toffees a marqué 13 buts et a délivré 3 passes décisives, des statistiques bien plus cohérentes. Richarlison a également brillé sous les couleurs du Brésil avec 17 buts en 40 sélections. En fin de contrat en juin 2024 et à l’issue d’une saison moyenne, il pourrait être abordable. D’où l’intérêt de plus en plus pressant de Leonardo pour Richarlison…