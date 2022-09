PSG : Revenir à Paris, l'objectif fou de Kouassi !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Il y a deux ans, Tanguy Kouassi quittait le PSG et signait son premier contrat professionnel en faveur du Bayern Munich.

En l’espace de deux saisons, Tanguy Kouassi n’a disputé que 28 matchs sous les couleurs du Bayern Munich, alors qu’une place de choix dans la rotation lui était promise au Paris Saint-Germain. Déçu de son faible temps de jeu, l’international espoirs français de 20 ans a quitté le Bavière et a rejoint le FC Séville dans le cadre d’un transfert à hauteur de 20 millions d’euros cet été. La preuve que rejoindre le Bayern Munich était une erreur ? Interrogé à ce sujet par L’Equipe, Tanguy Kouassi a fait savoir qu’il n’avait aucun regret quant à son choix de quitter le PSG pour rejoindre le Bayern Munich il y a deux ans. « Je n’ai pas eu de regrets. Si j’éprouve des regrets, cela signifie qu’à l’époque, je n’étais pas sûr de mon choix à 100%. Ce n’était pas le cas, j’étais sûr. Mes choix, je les assume. Ce qui m’a conduit à cette décision ? C’est le projet. Le projet du Bayern m’a conquis. Je comprends les gens qui me critiquent mais ils n’ont pas les éléments, les discussions que j’ai eues avec le Bayern » a lancé Tanguy Kouassi.

Tanguy Kouassi rêve de revenir au PSG

Cela étant, le défenseur du FC Séville garde le Paris Saint-Germain en tête et ne cache pas qu’un retour dans le club de la capitale française est un objectif pour lui. Preuve du goût d’inachevé qu’il ressent vis-à-vis de son aventure au PSG. « Y a-t-il plus de place au PSG pour les jeunes ? Non, c’est toujours la même chose. Mais les jeunes ne doivent pas lâcher. Parce que Presnel (Kimpembe), Adrien (Rabiot) ou Moussa (Diaby), ils n’ont pas lâché et ils ont fait leur trou. Les jeunes peuvent le faire. Vous avez vu le petit jeune (Warren Zaïre-Emery) ? Je le trouve très bon. Il peut faire beaucoup de choses avec Paris. Revenir au PSG ? Pour un enfant parisien, c’est toujours un objectif. C’est à moi de progresser, d’atteindre un jour le niveau de Paris » a lancé Tanguy Kouassi, lequel a très clairement l’objectif de devenir un joueur plus complet afin de prétendre à un retour dans la capitale dans les années à venir. Une déclaration qui a le mérite d’être claire et qui fera sourire au PSG, où Nasser Al-Khelaïfi s’était mis en quatre pour faire signer son premier contrat professionnel à Tanguy Kouassi… en vain.