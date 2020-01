PSG : Révélations sur les dessous du transfert raté de Kurzawa

Dans : PSG.

A désormais un peu plus de 24 heures de la fin du marché des transferts, il y a de grandes chances que Layvin Kurzawa reste au PSG cette saison.



Désireux de rejoindre la Premier League, finalement convaincu par l’idée d’un échange à la Juventus, l’arrière gauche était prêt à vider son casier au Camp des Loges. Mais progressivement, tout est tombé à l’eau. Avec le club italien tout d’abord, qui s’est montré très gourmand avec Leonardo dans les négociations, ce qui ne passe quasiment jamais avec le dirigeant brésilien. Puis avec Arsenal, qui semblait chaud pour faire un effort financier afin de récupérer l’international français dès cet hiver. C’était du moins la volonté des dirigeants londoniens, et notamment d’Edu. Le directeur technique a fait le forcing pour réussir ce transfert, mais il s’est heurté à Mikel Arteta.



Selon Paris United, le nouveau manager des Gunners n’a pas validé le profil de Kurzawa, et n’a probablement pas aimé non plus les liens entre Edu et les nouveaux agents du défenseur du PSG, laissant penser que ce deal était plus une affaire financière que sportive. Courant janvier, l'ancien monégasque a en effet signé pour Sport Invest UK, la structure de Kia Joorabchian, qui a placé Edu à Arsenal... Résultat, Arteta a mis son véto à la signature d’un arrière gauche alors que le besoin était pourtant réel dans son effectif. Une preuve que Kurzawa n’a pas encore regagné la confiance des recruteurs européens ces dernières semaines. Son profil de joueur libre en juin prochain devrait toutefois remettre quelques clubs sur le devant de la scène.