PSG : Révélation, le Barça en veut à mort à Neymar

Dans : PSG.

De manière presque constante, Neymar est associé au FC Barcelone en période de mercato. Mais un transfert reste peu probable cet été…

Et pour cause, le vice-champion d’Espagne 2020 n’a tout simplement pas les moyens de ses ambitions dans ce dossier. L’été dernier, la situation était différente et Josep Maria Bartomeu aurait peut-être pu réaliser un effort afin de recruter Neymar. Il en a décidé autrement, en misant notamment près de 120 ME pour recruter Antoine Griezmann. La preuve peut-être que le retour de Neymar est un objectif pour Lionel Messi et Luis Suarez, mais beaucoup moins pour la direction catalane. Une théorie confirmée par Daniel Alves, lequel a estimé dans une interview à Catalunya Radio que le FC Barcelone était toujours rancunier du départ de Neymar en 2017.

« Si le Barça n'a pas tenté de le récupérer avant, c'est par rancœur » a lâché, très sûr de lui, l’ancien coéquipier de Neymar à Paris et au FC Barcelone. Avant de poursuivre. « Mais ils savent que Neymar peut aider Messi et contribuer à ce que le Barça redevienne géant. Le football est de plus en plus équilibré. Donc même si vous avez Messi, Neymar ou Cristiano Ronaldo, c'est l'équipe qui fait vivre. Si tu joues avec Messi ou Neymar, c'est comme jouer à 13 joueurs, mais tu as besoin d'une équipe ». Reste maintenant à voir si le Barça mettra sa rancœur de côté en tentera de recruter Neymar lors du prochain mercato estival. Si la direction catalane se décidait finalement à recruter le n°10 du PSG, alors il faudrait obligatoirement trouver un accord sous la forme d’un échange avec Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo.