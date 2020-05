PSG : Retour plus tôt que prévu, Neymar a bien changé

Dans : PSG.

En cette période de crise sanitaire du Covid-19, le Paris Saint-Germain a quand même reçu une bonne nouvelle cette semaine, en récupérant le titre de champion de France en Ligue 1.

Sur décision de la LFP d’arrêter la saison 2019-2020 en l’état, le club de la capitale française a donc gagné le neuvième titre de son histoire, le septième en huit saisons depuis 2013. Mais ce trophée gardera une saveur particulière, sachant qu’il a été obtenu après seulement 28 journées et en pleine pandémie de coronavirus. C’est donc pour cette raison que Nasser Al-Khelaïfi a dédié ce titre aux personnels soignants, plutôt qu’à Neymar et ses coéquipiers. Malgré tout cela, et sachant que le PSG méritait bien cette distinction, tant Paris a dominé les débats en L1 cette saison, le nouvel Hexagoal sera bien présenté au public du Parc des Princes dès que possible, probablement en début de saison prochaine.

Neymar est très motivé !

Mais en attendant l'exercice 2020-2021, le PSG aura peut-être quelques matchs à disputer en août. Outre les deux finales de coupes contre l’OL (Coupe de la Ligue) et l’ASSE (Coupe de France), la troupe de Thomas Tuchel pourrait bien reprendre sa route en Ligue des Champions. Qualifié pour les quarts de finale grâce à sa dernière victoire contre Dortmund, le PSG espère que l’UEFA relancera sa C1, qui dépendra forcément de la reprise ou non des autres grands championnats européens.

Face à toutes ces éventualités, le PSG pourrait reprendre le chemin de l’entraînement à la fin du mois de mai, avec un Neymar ultra-motivé, comme l'explique L’Equipe. « Conscient des enjeux, chacun se tient à l’affût : cas le plus observé depuis son départ au Brésil mi-mars, Neymar, très motivé par la C1, se dit prêt à rentrer à Paris d’ici à deux ou trois semaines », a lancé le quotidien sportif, qui sait que le prochain plan de marche du PSG dépendra surtout de l’évolution de la pandémie et des futures décisions du gouvernement français. En tout cas, cette annonce prouve que Neymar n’a qu’une seule envie : poursuivre son aventure avec le PSG. De quoi faire taire la rumeur Barça au mercato...