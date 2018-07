PSG : Renvoyer Krychowiak en Russie, le beau coup d'Henrique au mercato ?

Dans : PSG, Mercato.

En ce mois de juin, Antero Henrique s’est refait sa réputation de très bon vendeur.

Le PSG a récupéré plus de 60 ME en laissant partir Edouard, Berchiche, Pastore et Ikoné, ce qui n’était pas si évident que cela à réaliser. Le directeur sportif n’en a peut-être pas fini avec les bonnes surprises, puisqu’un joueur totalement délaissé a de grandes chances de trouver un point de chute prochainement. Il s’agit de Grzegorz Krychowiak, qui malgré ses déclarations d’intention au sujet de sa volonté de s’imposer à Paris, a bien compris qu’il n’entrait pas dans les plans de Thomas Tuchel. Résultat, sa vente est déjà en discussions, même si le milieu de terrain est en vacances après sa participation à la Coupe du monde.

Ce jeudi, Paris United affirme ainsi que Fulham, promu en Premier League, et le FC Séville, sont toujours sur les rangs d’un joueur désormais courtisé par le Spartak et le Lokomotiv Moscou. Il faut croire que le Polonais a fait bonne impression en Russie. De bonnes nouvelles pour le PSG, qui peut espérer se défaire de l’ancien sévillan dans le courant du mois de juillet, et récupérer une somme d’argent qui ne devrait pas dépasser les 15 ME. Difficile de faire mieux, même si Krychowiak a été recruté pour près de 30 ME deux ans plus tôt. Il ne manquerait plus qu’Antero Henrique parvienne à vendre Jesé Rodriguez pendant l’été…