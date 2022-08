PSG : Renato Sanches, un transfert qui cache une surprise XXL

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Après des mois de négociations, le PSG et Lille ont enfin trouvé un accord pour le transfert de Renato Sanches, lequel pourrait signer dans les prochaines heures à Paris.

D’ultimes détails sont à régler, mais l’international portugais va bel et bien s’engager en faveur du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale va payer 15 millions d’euros au LOSC pour ce transfert, que Luis Campos négocie depuis son arrivée au PSG. A Paris, l’ex-crack du Bayern Munich va retrouver le conseiller sportif portugais mais également Christophe Galtier, avec qui il a été champion de France dans le Nord. Il s’agit du second milieu de terrain recruté par le Paris Saint-Germain cet été après Vitinha, acheté au FC Porto pour 40 millions d’euros. Et selon les informations de Foot Mercato, Luis Campos a l’intention de surprendre tout le monde en recrutant un troisième joueur dans ce secteur de jeu d’ici au 31 août.

Un 3e milieu au PSG après Vitinha et Renato Sanches ?

En effet, alors que l’on pensait le mercato du PSG terminé au milieu de terrain, le conseiller sportif du club parisien souhaite s’attacher les services d’un troisième joueur à ce poste. Renato Sanches débarquant au moment où Georginio Wijnaldum part à Rome, on peut penser que le départ d’Idrissa Gueye et/ou celui de Leandro Paredes va entrainer la venue d’un milieu de terrain supplémentaire à Paris d’ici la fin du mercato. Une grosse surprise qui ne manquera pas d’alimenter les fantasmes et les discussions chez les supporters du PSG, qui ont déjà établi leur short-list sur les réseaux sociaux. Plusieurs milieux de terrain ont été évoqués à Paris depuis le début du mercato et parmi eux, Seko Fofana (RC Lens), KhéphrenThuram (OGC Nice) ou encore Frenkie De Jong, que le FC Barcelone souhaite vendre dans le but de réduire sa masse salariale. Reste maintenant à voir quelle idée Luis Campos a derrière la tête pour la fin du mercato parisien…