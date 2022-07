PSG : Renato Sanches redescend de l'avion pour le Japon

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain et Lille négocient activement concernant le transfert de Renato Sanches. Mais l'accord n'est pas imminent et le milieu portugais ne partira pas au Japon ce samedi.

Si Luis Campos a réussi à boucler la signature d’Hugo Ekitike avant que le Paris Saint-Germain ne parte vers le Japon pour disputer trois matchs de préparation, l’attaquant rémois étant passé vendredi par le siège du club de la capitale pour finaliser son transfert, concernant Renato Sanches les négociations s’éternisent. Même si Olivier Létang connaît bien le PSG, et pour cause, le patron de Lille est déterminé à ne faire aucun cadeau à son ancien club. Alors, le prix réclamé pour le milieu de terrain international portugais reste ferme, et l’offre parisienne de 12 millions d’euros a été balayée d’un revers de la main, le LOSC étant persuadé que Nasser Al-Khelaifi va lâcher plus d’argent afin de recruter un joueur considéré comme essentiel dans le dispositif que Christophe Galtier veut mettre en place. Et si Le Parisien annonçait vendredi que Renato Sanches n’avait plus qu’à passer sa visite médicale avant de signer au PSG, RMC calme tout le monde.

Renato Sanches, et après Scamacca et Skriniar au PSG

Même si les dirigeants du Paris Saint-Germain auraient aimé pouvoir partir avec Renato Sanches vers le Japon, c’est désormais impossible et Christophe Galtier devra faire sans le milieu de terrain. Du côté du PSG, on reste cependant serein dans ce dossier, la concurrence de l’AC Milan ne semblant plus réellement aussi sérieuse qu’il y a quelques semaines. Et si le milieu de terrain de 24 ans restera en France ce samedi, Paris devrait organiser un autre vol vers le Japon pour le joueur lillois et peut-être d’autres renforts, les noms de Gianluca Scamacca et Milan Skriniar étant toujours d'actualité. Car, oui, après Renato Sanches et Hugo Ekitike, le PSG souhaite toujours s'offrir le joueur de Sassuolo et celui de l'Inter.