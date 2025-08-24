PSG ‍: Renato Sanches prêté au Panathinaïkos (off)

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Prêté au Benfica Lisbonne l’an passé, Renato Sanches est de nouveau prêté par le PSG pour la saison 2025-2026. Dans un long communiqué, le club parisien confirme le départ de l’international portugais au Panathinaïkos. « Le milieu de terrain portugais Renato Sanches rejoint le club grec du Panathinaikos FC dans le cadre d’un prêt. Le Paris Saint-Germain souhaite une bonne saison à Renato Sanches » écrit en outre le club de la capitale sur son site internet.