PSG ‍: Renato Sanches fait ses valises

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Prêté à l’AS Roma il y a deux ans et au Benfica Lisbonne la saison dernière, Renato Sanches a fait son retour au PSG cet été. Mais l’international portugais ne va pas s’éterniser dans la capitale.

Après une saison correcte au Benfica Lisbonne avec 21 matchs disputés, Renato Sanches va de nouveau quitter le Paris Saint-Germain cet été. Encore une fois, c’est un prêt qui est sur le point de se conclure pour l’avenir de l’international portugais. Selon les informations de L’Equipe, l’ancien joueur du LOSC a reçu deux offres qui conviennent aux attentes du PSG : une du Panathinaïkos en Grèce, et l’autre de Trabzonspor en Turquie.

Un nouveau prêt pour Renato Sanches

Renato Sanches tout proche d'un prêt à Trabzonspor



Le milieu portugais, de retour de prêt au PSG cet été et également convoité par le Panathinaïkos, devrait rejoindre la Turquie et Trabzonspor en prêt.



➡️ https://t.co/h1jMYzRkuS pic.twitter.com/wzyJZMtOkH — L'Équipe (@lequipe) August 20, 2025

Les deux clubs ont formulé la même proposition de prêt au PSG, qui a accepté l’idée de s’en séparer via cette formule. La question est maintenant de savoir quelle sera la destination favorite du joueur et de son entourage. A en croire notre confrère Loïc Tanzi, la tendance ces dernières heures menait à un départ en Turquie pour Renato Sanches. Un nouveau prêt pour le champion d’Europe 2016, dont la carrière est définitivement gâchée par les blessures alors que son contrat avec le Paris Saint-Germain court jusqu’en 2027.