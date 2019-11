PSG : Remis à sa place au Real, Areola veut déjà revenir

Dans : PSG.

Prêté pour une saison au Real Madrid, Alphonse Areola (26 ans) ne voudrait pas rester l’année prochaine. Le gardien français envisagerait un retour au Paris Saint-Germain.

Ce n’est pas un hasard si la presse espagnole ne cite plus le nom d’Alphonse Areola. Depuis quelques semaines, la hiérarchie des gardiens est redevenue très claire au Real Madrid, où le titulaire Thibaut Courtois a remis tout le monde d’accord. La période où le Belge était incapable de terminer un match sans but encaissé semble désormais lointaine, à tel point que nos confrères n’évoquent plus la possibilité de voir le portier prêté par le Paris Saint-Germain lui prendre sa place. Une situation difficile à avaler pour Areola ? C’est possible si l’on en croit la presse italienne.

Car selon les informations de TMW, relayées par le média catalan Sport, le Français, qui a disputé trois matchs cette saison, ne voudrait pas rester au Real Madrid la saison prochaine. Certaines rumeurs évoquaient pourtant l’hypothèse d’un transfert définitif à la Maison Blanche. A croire que le titi parisien a changé d’avis, obligeant le président Florentino Pérez à préparer son remplacement. C’est pourquoi les Merengue penseraient au dernier rempart de l’Ajax Amsterdam André Onana pour concurrencer Courtois. De son côté, Areola envisagerait un retour au Paris Saint-Germain. Plutôt étonnant dans la mesure où la place de numéro 1 sera encore inaccessible, le Costaricien Keylor Navas étant solidement installé depuis son arrivée cet été.